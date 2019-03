Yanina Wickmayer (WTA 141) a quitté Miami avec un bon sentiment, vendredi après une élimination au deuxième tour contre la Japonaise Noami Osaka (WTA 1). Dans le nouveau Miami Hard Rock Stadium de l'équipe de NFL des Miami Dolphins, l'Anversoise, 29 ans, issue des qualifications, est parvenue à prendre un set à la lauréate de l'Australian Open pour finir par s'incliner 6-0, 6-7 (3/7) et 6-1.

"Ce n'est jamais facile d'affronter la N.1 mondiale et une fille, qui plus est, qui joue de façon terriblement agressive", a-t-elle confié après sa défaite. "Elle sert très bien et son retour, surtout sur deuxième balle, est très profond. Elle donne très peu de rythme dans les échanges et son coup droit est très difficile à lire. On ne sait jamais si elle va croiser ou jouer long de ligne. Je n'étais pas dans le coup dans le premier set, mais ensuite, je me suis bien reprise et je trouve que j'ai affiché un bon niveau. J'aurais peut-être pu mieux servir dans le troisième set, mais dans l'ensemble, je n'ai rien à me reprocher. J'ai tout donné et je me suis battue sur chaque balle jusqu'au dernier point."

"C'est vrai que cela fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée sur un grand court dans un tournoi important", a-t-elle souri. "Cela fait plaisir et cela me donne certainement envie de plus."