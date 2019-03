Wickmayer avance en qualifications à Miami

Yanina Wickmayer a remporté son premier match de qualifications du tournoi de tennis WTA de Miami, épreuve sur surface dure. La joueuse belge de 29 ans, 141e mondiale, s'est imposée (6-4, 6-2) face à la Russe Veronika Kudermetova (N.21), 21 ans, 81e au classement WTA.



Elise Mertens, Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck sont directement engagées dans le tableau final. Elise Mertens, revenue à la 14e place mondiale, 23 ans, est tête de série N.16 du tableau final où elle est exemptée du premier tour. La numéro 1 belge sera opposée ensuite au 2e tour à la gagnante du match entre la Française Pauline Parmentier (WTA 55), 33 ans, et la Russe de 24 ans, Margarita Gasparyan (WTA 75).



Au premier tour, Alison Van Uyvtanck, 24 ans, 51e mondiale, a hérité de la Tunisienne Ons Jabeur, 24 ans aussi et qui dispose à peu près du même classement (WTA 58), une adversaire que la numéro 2 belge n'a encore jamais rencontrée sur le circuit. La joueuse qui remportera ce duel sera opposé au deuxième tour à l'Américaine Sloane Stephens (N.4), 6e mondiale, exemptée du premier tour.



Kirsten Flipkens jouera elle en entrée face à la Kazakhe Yulia Putintseva, 24 ans, 44e mondiale. La Campinoise, 33 ans, a déjà joué à deux reprises contre Putintseva, avec deux succès à la clé, mais cela remonte en 2009 en qualifications au tournoi de Luxembourg sur surface dure (6-3, 6-4) et en 2013 sur le gazon de Wimbledon (7-5, 6-4).