Wawrinka, toujours en quête de constance, battu par Querrey au Queen's

Le Suisse Stan Wawrinka (ATP 261), à la recherche de son meilleur niveau, a été battu au deuxième tour du tournoi londonien sur gazon du Queen's, mercredi en Angleterre. Le Suisse de 33 ans a dû s'incliner en trois sets, 7-5, 6-7 (3) et 6-1, devant l'Américain Sam Querrey (ATP 13/N.5), redoutable serveur.

Opéré deux fois au genou en août dernier, Wawrinka, ancien N.3 mondial et triple vainqueur en Grand Chelem, avait manqué la fin de la saison 2017. Retombé au 261e rang mondial après son élimination précoce à Roland-Garros, Wawrinka n'a remporté que cinq matchs cette saison sur le circuit pour huit défaites.

Plus tard dans la journée, 'Stan the Man', associé au Serbe Novak Djokovic, jouera le premier tour du double. Le duo défiera le Néo-Zélandais Marcus Daniell (ATP 40 en double) et le Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 46 en double).

Autre joueur sur le retour, Andy Murray (ATP 156) a été battu mardi après 11 mois d'absence après une opération à la hanche en janvier. Au premier tour, l'Écossais a dû s'incliner devant l'Australien Nick Kyrgios (ATP 21) en trois sets.

A noter que David Goffin (ATP 9/N.4) a aussi été battu dès le premier tour du prestigieux tournoi londonien, mardi. Le Belge de 27 ans a subi la loi de l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 37), tenant du titre et redoutable adversaire sur gazon.