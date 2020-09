Wawrinka et Norman arrêtent leur collaboration

Wawrinka, 17e mondial à 35 ans, a donc mis un terme à la collaboration avec Norman, coach avec lequel il a remporté l'Open d'Australie (2014), Roland-Garros (2015) et l'US Open (2016). Ancien joueur, Norman était encore présent la semaine dernière à Rome pour accompagner 'Stan the Man' au Foro Italico.

"Notre partenariat fut incroyablement fort, profitable et fructueux", a écrit le Vaudois sur son compte Instagram. "Nous avons atteint les sommets de ce sport ensemble et j'aimerais le remercier de m'avoir aidé à gagner tout ce dont je rêvais. Il a été un entraîneur, ami et mentor incroyable. Il restera d'ailleurs un ami proche. Gagner trois tournois du Grand Chelem a été une expérience incroyable pour moi et je n'y serais pas parvenu sans lui. Je lui souhaite le meilleur dans le nouveau chapitre de sa vie", a ajouté Wawrinka, ancien N.3 mondial sous les ordres de Norman.