Venus et Wawrinka, du costaud pour Mertens et Goffin à Rome

Seule Belge présente dans le tableau final du simple à Rome, Elise Mertens rencontrera l'Américaine Venus Williams au premier tour des Internationaux d'Italie. David Goffin n'a pas non plus été épargné par le tirage au sort puisqu'il a hérité du Suisse Stan Wawrinka, ancien vainqueur de Roland Garros.



La résidente limbourgeoise de 23 ans, 20e mondiale, tentera de remporter son premier match face à l'ancienne N.1 mondiale, âgé de 38 ans, qui a gagné leurs deux précédentes rencontres : à Roland Garros en 16e de finale en 2017 (6-3, 6-1) et au 1er tour à Wimbledon la même année (7-6 (9/7), 6-4).



Venus avant Serena ?



Désormais 50e mondiale, l'aînée des Williams, qui compte 49 titres à son palmarès, a bénéficié d'une invitation de la part des organisateurs. Au 2e tour, la gagnante sera opposée à ... Serena Williams (WTA 11/N.10) ou à une qualifiée.



David Goffin (ATP 23) sera lui opposé au Suisse Stan Wawrinka (ATP 34). Le vainqueur de ce duel francophone sera opposé au 2e tour à l'Argentin Juan Martin Del Potro (ATP ).



Le Lausannois de 34 ans mène 3-1 dans ses duels face au Liégeois de 28 ans. Les deux résidents monégasques ne se sont jamais mesurés sur l'ocre et leur dernier duel en 2016 est revenu à au N.1 belge. Vainqueur à deux reprises à Chennai (dur) en 2011 et 2015, Wawrinka a signé son 3e succès à Wimbledon (gazon) en 2015 en huitièmes de finale.



Après de gros soucis physiques au genou, une opération fin 2017, six mois d'absence et une chute à la 263e place mondiale, l'ancien N.3 mondial a atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid cette semaine. Il s'y est incliné nettement 6-1 et 6-2 contre Rafael Nadal, le 2e joueur mondial.