Van Uytvanck se qualifie en deux sets pour les quarts à Tachkent

6-2, 6-1 ! Il n'a pas fallu beaucoup de temps, très précisément une heure et douze minutes, à Alison Van Uytvanck (WTA 61), 25 ans, pour se débarrasser de la Roumaine Monica Niculescu (WTA 106), 31 ans, au 2e tour du tournoi de tennis WTA de Tachkent, une épreuve sur surface dure.



Notre compatriote affrontera en quarts la gagnante du duel Timea Babos (Hon/WTA 89) - Pauline Parmentier (Fra/WTA 127).



Ysaline Bonaventure (WTA 123), 25 ans, a rendez-vous plus tard dans la journée avec une autre Roumaine, Sorana Cirstea (WTA 96), 29 ans, tête de série numéro huit.



Greet Minnen (WTA 124), 22 ans, a fait trembler Viktoria Kuzmova (WTA 56), 21 ans, tête de série numéro un. La Slovaque qui a été menée 3-1 dans le deuxième set, a en effet dû sauver une balle de match dans le tie break de la manche décisive, avant de l'emporter sur le score de 5-7, 6-3, 7-6 (9/7). Elle rencontrera au prochain tour la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 80), tête de série numéro cinq, ou la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 129).



En double Minnen et Van Uytvanck se mesureront en quarts à la Slovène Dalila Jakupovic et à l'Américaine Sabrina Santamaria, têtes de série numéro trois.