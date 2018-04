Van Herck: "Le double peut changer en fonction des résultats de vendredi"

Le capitaine de l'équipe belge de Coupe Davis Johan Van Herck l'a dit et répété ces derniers jours : Il ne regardera pas le résultat lors du quart de finale de la Coupe Davis qui oppose la Belgique aux super-favoris Américains à partir de vendredi à Nashville. "Je regarderai surtout la façon de jouer et l'attitude de mes joueurs", a-t-il martelé encore jeudi.

Joris De Loore (ATP 319) et Ruben Bemelmans (ATP 110) ouvriront le bal lors des deux premiers simples, respectivement face à John Isner (ATP 9) et Sam Querrey (ATP 14). Joran Vliegen et Sander Gille sont pour leur part prévus pour le double de samedi. Mais cela pourrait peut-être changer, a annoncé Van Herck. "Normalement, Joran et Sander doivent jouer mais cela peut changer. Cela dépendra des matches de vendredi. Samedi, ce sera le seul jour où nous aurons deux options."

Johan Van Herck a ensuite rappelé l'attitude à adopter lors de ce duel. "La mentalité est importante. Nous devons être prêts quand nous aurons des occasions, et aussi être capables de s'en créer. Il ne faudra pas se frustrer et accepter le niveau de l'adversaire. Si nous faisons tout cela, je serai content."