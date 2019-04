Van Herck fier de son équipe: "On remontera l'an prochain"

Battu mais pas du tout abattu, Johan Van Herck, le capitaine de l'équipe nationale belge féminine de tennis, reléguée dans le Groupe 2 de la Fed Cup après sa défaite contre l'Espagne, 2-3, ce week-end au Complexe Sportif De Lange Munte de Courtrai. Il s'est au contraire montré très combatif en conférence de presse. "On remontera dès l'année prochaine", a-t-il en effet déclaré. "Je suis vraiment très fier de mon équipe..."

"Cette défaite est évidemment difficile à avaler", a-t-il néanmoins reconnu. "On a vraiment tout donné jusqu'au dernier quinze du double décisif. Mais il faut l'accepter, parce que cela fait partie du sport de haut niveau. On était d'ailleurs pas favori, mais on y croyait, et on avait d'ailleurs raison d'y croire. La preuve, c'est que c'est passé tout près..."

Ysaline Bonaventure (WTA 122) a causé la sensation en battant Garbine Muguruza (WTA 19), 6-4, 0-6, 6-3, dans le premier simple de l'après-midi.

Mais l'Espagnole, déjà défaite par Kirsten Flipkens (WTA 59), 6-3, 4-6, 6-4, samedi, a pris sa revanche en double contre les deux Belges, 7-6 (7/4), 2-6, 6-2, avec l'aide oh combien précieuse de Suarez Navarro 7-6 (7/4), 2-6, 6-2, dans le double décisif.

"Ysaline a joué une très forte partie", a souligné Van Herck. "Elle a vraiment résisté à Muguruza. J'espère que ce résultat l'aidera pour le reste de sa carrière...."

Yanina Wickmayer (WTA 127) écrasée 6-2, 6-1, en 55 minutes, n'a en revanche pas fait le poids contre Carla Suarez Navarro (WTA 27), "trop forte pour elle", selon Van Herck, qui ne lui fait pas de reproches. "Ce genre de mésaventure peut arriver", a-t-il brièvement commenté.

"En double", a-t-il encore expliqué, "j'ai choisi Kirsten et Ysaline parce que cela me semblait une option logique, compte tenu du déroulement du week-end. Elles ont d'ailleurs joué comme je l'espérais, mais n'ont pas réussi à gagner. Dommage, mais c'est comme ça..."

Comme il l'avait déjà laissé entendre, Van Herck n'a pas l'intention de végéter longtemps dans le Groupe 2.

"On a prouvé qu'on vaut mieux que cela", estime-t-il en effet. "On va donc tous travailler dur pour récupérer notre place dans le groupe mondial I. C'est l'objectif..."

On ne peut cependant s'empêcher de constater que la Belgique a quand même été surclassée dans deux des cinq matches, et donc logiquement battue, au final.

Et de supposer que remonter serait plus facile avec le concours de la numéro un belge, Elise Mertens (WTA 18)..."