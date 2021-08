"Va n*quer ta mère sale grosse" : Ysaline Bonaventure encore harcelée par des parieurs frustrés... Les paris sportifs, le harcèlement sur les réseaux sociaux… Deux mondes a priori bien séparés qui sont bien plus liés qu’on ne le pense. Ils sont devenus de véritables fléaux pour les sportifs ces dernières années. Ysaline Bonaventure, joueuse de tennis professionnelle belge, avait dénoncé de gros abus il y a déjà deux ans. Depuis lors, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Ce phénomène reste relativement méconnu alors qu'il prend une ampleur inédite. Trop, c’est trop. Ysaline ne peut plus rester sans réaction face aux nombreux messages de haine qu’elle reçoit encore et encore. "Arrête le tennis", "J’espère que ce sera ton dernier match", "Va faire catcheuse pas joueuse de tennis grosse sal*pe", "Va n*quer ta mère sale grosse de mes c*uilles", "Je te vois je te crache dessus", "Rentre en Belgique grosse truie", "Tu peux pleurer la vache milka"… En français, en anglais, en italien, tout y passe. "On espère que je meurs, que ma famille meurt. Que je meurs d’un cancer, on me traite de tous les noms : de grosse truie. On s’attaque souvent à mon physique, à ma famille." Aux insultes, s’ajoutent les menaces. " Les parieurs m’ont envoyé une photo sur mes réseaux sociaux. Une photo photoshopée de ma maman, avec son visage coupé, dans un cercueil. On m’a dit que si je perdais encore une fois un match ou si je leur faisais perdre de l’argent, ça arriverait en vrai. […] Des menaces on en reçoit tous les jours. Et c’est sûr que ça peut faire peur des fois. " Des messages, des menaces, qui dépassent l'entendement. Mais Ysaline ne flanche pas face à tant de haine. Par moment c'est plus compliqué que d'autres, mais globalement, cet harcèlement touche plus ses proches qu'elle-même, habituée à tout cela.