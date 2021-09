US Open : Philippe Dehaes, celui qui a transformé le coup droit d’Emma Raducanu

A 18 ans, Emma Raducanu s’apprête à vivre sa première finale de Grand Chelem. La jeune joueuse britannique, issue des qualifications, vit un conte de fées. Une belle histoire qui a commencé en janvier 2019, avec Philippe Dehaes. L’homme qui a transformé le coup droit d’Emma. ►►► À lire aussi : US Open : Emma Raducanu contre Leylah Fernandez en finale, la sensation jusqu’au bout ! ►►► À lire aussi : Tennis : Leylah Fernandez et Emma Raducanu, les deux comètes de l’US Open

Janvier 2019, Dehaes devient le coach de Raducanu

Retour fin 2018. La collaboration entre Philippe Dehaes et Monica Puig se termine après seulement quelques semaines de travail. Le coach brabançon répond alors à un appel à candidature de la fédération anglaise de tennis : " en décembre 2018 j’ai passé des tests organisés par la Fédération anglaise de tennis, pour entraîner Emma Raducanu. Nous étions 5 entraîneurs et après trois jours de tests concluants pour moi, j’ai été choisi pour coacher Emma ".

"A 16 ans, elle a déjà le niveau du top 30 mondial"

D’emblée, l’ex-coach de Xavier Malisse et Christophe Rochus, est bluffé par la jeune fille de 16 ans : " sportivement elle était déjà impressionnante. Je pense qu’elle avait déjà le niveau du top 30 mondial. Elle avait un physique très impressionnant. Mais aussi des aptitudes tennistiques, sportives et mentales extraordinaires. Et malgré son jeune âge, une grosse maturité. Tout cela pour une gamine qui suivait un cursus scolaire classique ".

"Sa grosse lacune? Son coup droit"

Philippe Dehaes commence rapidement son travail avec la jeune britannique, classée alors 300e mondiale. Le coach brabançon pointe rapidement un gros défaut chez la joueuse britannique, son coup droit : " à l’entraînement ça allait plutôt bien et puis on a fait deux tournois. C’est là que je me suis rendu compte qu’elle avait une grosse lacune. Et plutôt que de parler, j’ai fait une compilation en vidéo des coups droits qu’elle manquait. Je lui ai dit que j’avais un souci avec ça. Je lui ai dit, je pense qu’on doit changer ton coup droit. J’ai un plan. Je crois qu’on doit travailler sur ta prise. Elle a réfléchi 15 secondes et elle a dit oui. Tout a changé en six à huit semaines, maintenant c’est fixé et ça part plutôt bien en coup droit ".

Le Covid met fin à la collaboration Dehaes – Raducanu

Malheureusement pour Philippe Dehaes, le covid l’empêchera l’entraîneur belge de rejoindre Emma en Grande-Bretagne. Emma passe ses journées à l’école mais ne joue quasi plus. En septembre Philippe fait le point avec le Papa d’Emma. Mais la situation reste figée. Fin 2019 la collaboration s’achève : " c’est dommage que le contrat se soit arrêté et que le Covid ait mis fin à la collaboration. Mais je garde cette petite pointe de fierté. Je me dis que j’ai fait mon travail. Et qu’elle garde quelque chose de cette collaboration, qui lui permet d’être performante. Ce n’est pas que ça bien sûr, j’en suis bien conscient. Elle a bien d’autres qualités. C’était un risque de changer son style de jeu. Mais un risque qui a été payant, et moi j’en suis très fier ".

Révélation à Wimbledon

Aujourd’hui Philippe Dehaes entraîne la jeune Slovène de 20 ans, Kaja Juvan (109 WTA). De son côté, la jeune Emma, au coup droit acéré, continue sur sa belle lancée. Ces derniers mois, elle a même pris une nouvelle dimension. Elle s’est hissée en 1/8 de finale à Wimbledon pour son premier grand chelem. Avant de craquer. Elle a abandonné suite à un malaise, des vertiges liés à la pression mise sur les épaules de la Britannique : " à Wimbledon elle a été rattrapée par la pression et c’est vrai que la presse anglaise est très, très présente. Je me suis dit que c’était normal. Mais ce qu’elle réussit ici, sortir des qualifications, ne pas perdre un set c’est historique. Personne n’a jamais réussi à faire un exploit aussi grandiose ".

Emma Raducanu a abandonné en 1/8 de finale de Wimbledon. Victime de vertiges, elle a jeté le gant face à Ajla Tomljanovic.

"C’est comme une fille qui sort de l’école primaire et qui va faire un master en médecine nucléaire"

Philippe est persuadé que son ancienne protégée, 150e mondiale, va s’imposer contre la Canadienne Leylah Fernandez 19 ans et 78e à la WTA : " là elle est en finale de l’US Open et elle va probablement le gagner. Elle n’a jamais gagné de tournoi WTA. C’est comme une fille qui sort de l’école primaire et qui va faire un master en médecine nucléaire. C’est aussi énorme que ça ". Sans la crise sanitaire, Philippe Dehaes aurait peut-être été aux côtés d’Emma ce samedi en finale de l’US Open. Mais ça, c’est une autre histoire. Philippe n’est pas du genre à avoir des regrets. Aujourd’hui il est juste fier. Et heureux aussi, pour cette pépite qu’il a eu la chance de faire grandir. Une pépite de 18 ans qui s’apprête à entrer dans l’histoire du tennis mondial.

