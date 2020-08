US Open: gains amputés de 850.000 dollars pour les vainqueurs cette année

Les vainqueurs des simples messieurs et dames du prochain US Open à New York percevront des gains amputés de 850.000 dollars (environ 710.000 euros) par rapport à l'année dernière à cause de la pandémie de Covid-19, ont annoncé mercredi les organisateurs dans un communiqué.

La dotation totale du tournoi 2020, qui sera disputé sans spectateurs du 31 août au 13 septembre, sera de 53,4 millions de dollars (45 M EUR), contre 57 millions (48 M EUR) en 2019. Les lauréats des simples messieurs et dames recevront 3 millions de dollars (2,5 M EUR) chacun, au lieu des 3,85 millions (3,2 M EUR) octroyés l'année précédente.

Toutefois, les joueurs des premiers tours bénéficieront d'une augmentation des gains, eu égard aux pertes financières subies sur une saison largement tronquée par le Covid-19.

Ainsi, les joueurs qui accèderont au premier tour percevront 61.000 dollars (51.000 euros), contre 58.000 (49.000 euros) l'an passé. Les gains pour les deuxième et troisième tours restent en revanche inchangés, à 100.000 et 163.000 dollars (84.000 et 137.000 EUR), respectivement.

La Fédération américaine de tennis (USTA) a en outre décidé de débloquer 7,6 millions de dollars (6,4 M EUR) pour dédommager les joueurs financièrement lésés par la crise sanitaire.

Les fonds seront répartis à parts égales entre la WTA et l'ATP qui décideront de la façon dont l'argent sera redistribué aux joueuses et joueurs, a précisé l'USTA dans un communiqué.