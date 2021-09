US Open : Djokovic déroule et se qualifie pour le 3e tour

Novak Djokovic s’est qualifié pour le troisième tour de l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, jeudi à New York. Le N.1 mondial s’est imposé en trois sets 6-2, 6-3, 6-2 contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 121).

►►► À lire aussi : US Open : Faire le break, c’est bien ; faire un break, cela crée la polémique

Au 3e tour, le Serbe affrontera le Japonais Kei Nishikori (ATP 56) qui a défait l’Américain Mackenzie McDonald (ATP 61) au 2e tour. McDonald avait battu David Goffin (ATP 30) au premier tour mardi.

Djokovic vise le Grand Chelem cette année après avoir remporté l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon. 'Nole' s’est imposé trois fois à New York (2011, 2015 et 2018).