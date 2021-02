Une deuxième titre pour Jannik Sinner, le premier du trentenaire Daniel Evans

A 19 ans, l'Italien Jannik Sinner a ajouté un deuxième titre ATP à son palmarès en remportant le tournoi de tennis ATP Great Ocean Road Open de Melbourne. Le Britannique Daniel Evans a, lui, décroché le tout premier titre ATP de sa carrière en s'imposant en finale du Murray River Open également à Melbourne.

Jannik Sinner a remporté une finale 100% italienne en battant en deux sets - 7-6 (7/4), 6-4 - Stefano Travaglia (ATP 71), de dix ans son aîné au bout de 2 heures et 8 minutes de jeu.

Jannik Sinner, 36e mondial, poursuit ainsi sa fulgurante progression avec un second titre à son palmarès après son succès à Sofia l'an dernier pour sa première finale sur le circuit ATP.



8e finale perdue pour Auge-Aliassime !

En demi-finales samedi, Sinner a écarté le Russe Karen Khachanov, 24 ans, 20e mondial en trois manches 7-6 (7/4), 4-6 et 7-6 (7/4), sauvant au passage une balle de match dans le troisième set, au bout d'un long duel de plus de trois heures (3 heures et 7 minutes).



Daniel Evans, 30 ans, 33e joueur du monde, a battu en finale le Canadien Felix Auger-Aliassime, 21e mondial, 20 ans, qui visait aussi un premier titre sur le circuit. Evans l'a emporté en deux sets 6-2 et 6-3. C'est la 8e finale perdue par Auger-Aliassime. Daniel Evans a lui réussi à empocher son premier trophée lors de la 4e finale ATP de sa carrière.