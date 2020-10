Un Roland-Garros "tristounet" pour Justine Henin

La plus grande joueuse belge de tous les temps, consultante chez France 2 pour toute la durée du tournoi, partage son expertise sur le circuit et ses émotions lors de cette édition très particulière.

Les Belges à Roland-Garros

Cette année 2020 n’est, sans aucun doute, pas la meilleure édition qu'ont connu les Belges à Roland-Garros. Il y a notamment beaucoup de déception du côté de David Goffin. "On ne l’a pas senti au meilleur de sa forme, il ne s’en est pas caché de toute façon. Il éprouvait un peu de fatigue mentale, un manque de motivation. Ce qui peut à la fois se comprendre et pas vraiment… On est quand même dans un Grand-Chelem et, oui, c’est une saison très particulière pour tout le monde. Certains parviennent à tirer leur épingle du jeu. David ça a été plus difficile pour lui, il était vraiment méconnaissable d’après moi." Une autre mauvaise surprise c’est la défaite d’Elise Mertens face à la joueuse française, Caroline Garcia. " On sait qu’Elise est une joueuse constante, ce n’est pas quelqu’un qui a des hauts et des bas. Elle joue sur le même ton, plutôt positif puisqu’elle avait joué de très bonnes semaines avant Roland et depuis le déconfinement. C’est vrai qu’il y avait des attentes, j’ai été déçue un peu sur ce match contre Caroline Garcia de ne pas voir un esprit plus hargneux, un peu plus de caractère dans les moments importants. Je crois que son tennis évolue, elle a franchi des caps, ça c’est certain. Il manque ce petit plus qui fait qu’à un moment elle serait capable de se transcender, ce que je n’ai pas pu voir quand elle a été mise en difficulté et qui m’a un petit peu déçu."

Jannik Sinner met Goffin à plat

"Jannik Sinner on le voit venir depuis un moment, pour moi c’est une demi-surprise quand on suit bien le circuit. On voyait que c’était un joueur en pleine évolution. C’est vrai que c’est en plus avec la manière puisqu’il a seulement perdu son premier set dimanche face à Zverev. Il a tellement de choses dans son jeu… Je pense que c’est vraiment un des jeunes qui va être présent au plus haut niveau dans les années à venir, il n’y a pas beaucoup de doutes là-dessus."

Clara Tauson prometteuse

Clara Tauson, joueuse danoise de 17 ans, s’entraîne depuis presque un an dans l’académie de Justine Hénin. Elle s’est inclinée au deuxième tour de Roland-Garros face à l’Américaine Danielle Collins. "Les jeunes c’est toujours une satisfaction parce qu’on les voit travailler tous les jours. Clara, ça va faire un an qu’elle s’entraîne à l’académie avec Olivier Jeunehomme donc c’est un projet très fort. On les voit s’entraîner tous les jours durement donc quand les résultats sont là, ici dans le tableau senior, parce qu’elle s’était déjà illustrée chez les juniors en gagnant l’Open d’Australie l’année dernière, c’est satisfaisant. Et puis je connais son travail, je connais la bosseuse qu’elle est. Pour moi c’est vraiment important qu’on puisse soutenir des joueurs avec lesquels on est en phase en termes de valeurs. Clara est une fille qui travaille, qui ne se plaint pas, qui a envie de faire évoluer son jeu, qui investit là-dedans. Elle a montré de très belles choses dans ce Roland-Garros, elle a gagné beaucoup d’expérience. Et puis tous les jeunes à l’académie ont suivi les matchs et ça, ça crée aussi une émulation qui est très importante pour nous."

Une édition inédite

Justine s’adapte aux circonstances, c’est dans son tempérament. Pourtant, des Roland-Garros comme celui-là, elle n’en a jamais connu et encore moins en tant que joueuse. Forcément cette année, "c’est plus tristounet" explique la joueuse, mais c’est compréhensible. "Le sport c’est un métier de partage, d’émotions et le public nous manque beaucoup. La météo n’est pas très réjouissante mais, on joue du tennis, on voit les meilleurs joueurs et joueuses du monde s’affronter. Donc ce n’est pas la même chose, en télévision non plus, mais en tous cas moi je vibre lors de certains matchs dans cette édition et puis je crois qu’il faut être raisonnable par moment. On a envie que la situation se décante et qu’on puisse retrouver un circuit tel qu’on l’a connu par le passé, vibrant. Mais il faut être patient, il faut attendre et puis il faut prendre ce qui vient de manière positive. C’est ce que j’ai essayé de faire ici à travers mon métier de consultante donc j’en profite malgré tout."