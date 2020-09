Un Djokovic appliqué met fin au rêve de Ruud et se qualifie pour sa 10e finale à Rome

Sa mésaventure à l'US Open semble avoir provoqué un déclic chez Novak Djokovic. Plus serein, appliqué, concentré uniquement sur son jeu, le Serbe a activé le mode machine. Après s'être fait peur au tour précédent face au qualifié allemand Koepfer (victoire difficile en trois sets), le Joker était opposé à Casper Ruud, en pleine bourre et premier Norvégien de l'histoire à se qualifier pour le dernier carré d'un tournoi de telle envergure.

Après un premier set particulièrement indécis et gagné à l'expérience (7-5), Djokovic a confirmé dans la 2e manche, crucifiant Ruud d'un limpide 6-3. Grâce à ce succès, le Serbe se qualifie pour sa 10e (!) finale à Rome et poursuit sa chasse aux records. Il visera un 5e succès et affrontera Shapovalov ou Schwartzmann.