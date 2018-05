Un bon Goffin battu par Zverev en quarts à Rome

David Goffin (ATP 10) s'est incliné 4-6, 6-3, 3-6 face à Alexander Zverev (ATP 3) en quarts de finale du Masters 1000 de Rome, sur terre battue. En difficulté sur son service, le Belge a perdu le premier set avant d'augmenter nettement son niveau de jeu et son pourcentage de première balle et ainsi remporter la deuxième manche. Dans le set décisif Goffin a réalisé le break en premier et il a donc servi pour mener 4-2 mais l'Allemand a tout donné et inversé la tendance, il a doublé le breake et remporté le match. Il retrouvera Marin Cilic, tombeur de Carreno-Busta, en demi-finale.

Le résumé de la rencontre:

Dès le début de rencontre, Goffin est à la peine sur ses jeux de service parfois fort longs. Zverev break rapidement : il fait 2-1, puis confirme pour mener 3 jeux à 1.

Dans une spirale positive, le jeune Allemand enchaine et mène 0-30 sur le service du Belge. Mais David ne se laisse pas démonter et recolle à 2-3. Zverev ne tremble toujours pas sur ses mises en jeu, c'est 2-4.

Goffin ne rassure toujours pas au service et s'expose à un nouveau break de son adversaire mais il écarte l'opportunité de Zverev pour continuer à y croire dans ce set. Les deux mises en jeu qui suivent sont facilement remportées par les serveurs: 4-5, l'Allemand sert pour le set et le remporte malgré une bon état d'esprit affiché par le Belge. Le premier set est pour le numéro trois mondial.

Très inquiété au service et avec un pourcentage de première balle trop faible face à un joueur de la trempe de Zverev (56%), Goffin sait qu'il doit réagir dès l'entame du deuxième set. Il joue mieux, plus agressif il est moins inquiété sur ses mises en jeu, mais l'Allemand ne lâche pas grand-chose non plus jusqu'à 3-3. Goffin remporte alors son service et break pour la première fois du match pour mener 5-3 et servir pour le set. Ce qu'il fait très sereinement: 6-3. Deuxième set pour le Belge! Les demi-finales sont encore à portée de main pour Goffin qui a augmenté son pourcentage de première balle à plus de 80%. En remportant ce set, il met fin à une série de 23 sets gagnés consécutivement pour l'Allemand, en très grande forme pour le moment.

Les deux joueurs remportent leurs premiers jeux respectifs dans cette manche décisive. Mais Zverev doit de plus en plus batailler pour obtenir un point, David Goffin est maintenant très bien dans ce match. C'est d'ailleurs le Belge qui se procure la première balle de break à 2-2, en allant réellement chercher le point au filet. Il transforme ce break et doit à présent confirmer. Compliqué pour David car Zverev tente tout, bien décidé à ne pas se laisser distancer: il se procure à son tour une balle de break et débreake aussitôt.

Malheureusement Zverev inverse bien la situation et réalise un double-break: 5-3, il sert pour le match.

Sur son service il se procure trois balles de match: la première est bien sauvée par David, mais la deuxième est la bonne. Alexander Zverev se qualifie pour les demies aux dépends de notre compatriote, il retrouvera Marin Cilic qualifié plus tôt dans la journée. L'autre demie opposera Novak Djokovic à Rafael Nadal.