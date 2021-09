Tournoi de Luxembourg : Un petit tour et puis s'en va pour Alison Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck (WTA 57) s'est inclinée au premier tour du tournoi de tennis WTA 250 de Luxembourg, joué sur dur et doté de 235.238 dollars, mardi dans la capitale grand-ducale.

La N.2 belge a été battue en deux sets par la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 35), 22 ans et tête de série N.5, sur le score de 6-2, 6-3 après 73 minutes de jeu.

La droitière de Grimbergen a perdu son service à sept reprises, dont cinq fois dans la seconde manche. Perfectible sur sa mise en jeu, elle n'a remporté que 39 pour cent des points derrière sa première balle.

Greet Minnen, qui occupe depuis lundi le 78e rang de la hiérarchie mondiale, son meilleur classement en carrière, défiera mardi Nuria Parrizas Diaz (WTA 95). L'Espagnole de 30 ans mène deux victoires à une contre la Belge de 24 ans.

Troisième joueuse belge présente à Luxembourg, Elise Mertens (WTA 16) a été exemptée de premier tour en raison de son statut de tête de série N.2. Elle affrontera l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 165), issue des qualifications, ou la Biélorussie Aliaksandra Sasnovich (WTA 111) pour une place en quarts de finale.

Minnen et Van Uytvanck, qui ont remporté le double en 2018, tenteront de faire aussi bien trois ans plus tard. Le duo, associé sur et hors des courts, défiera l'Australienne Astra Sharma et la Néerlandaise Rosalie Van Der Hoek au premier tour.

Kimberley Zimmerman, 113e mondiale en double, montera aussi sur les courts mardi. Associée à la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, elles affronteront la Biélorusse Lidziya Marozava et la Roumaine Andreea Mitu, têtes de série N.4.

La Suissesse Belinda Bencic est tête de série N.1 du rendez-vous luxembourgeois, annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et remporté en 2019 par la Lettone Jelena Ostapenko. Kim Clijsters est détentrice du plus grand nombre de titres avec cinq sacres.