Tournoi d’Anvers : Xavier Malisse sort de sa retraite et jouera en double à l’European Open

Huit ans après son dernier match officiel, Xavier Malisse va dépoussiérer sa raquette pour prendre part au tournoi d’Anvers, l’European Open, dès la semaine prochaine, ont annoncé les organisateurs. Le Courtraisien de 41 ans est en effet inscrit au tournoi du double aux côtés de Lloyd Harris, le jeune sud-africain qu’il entraîne et qui a récemment atteint les quarts de finale de l’US Open.

Fiers de ce come-back plutôt singulier, les organisateurs de l’European Open se disent ravis d’ajouter cette pièce au puzzle après avoir annoncé la présence d’Andy Murray et de "joueurs du Top 20 mondial" lors du tournoi anversois qui se tiendra du 17 au 24 octobre à la Lotto Arena d’Anvers.

Demi-finaliste en simple à Wimbledon et vainqueur de Roland Garros en double (avec Olivier Rochus) en 2004, Malisse semble être une valeur ajoutée pour l’organisateur.

"Il va participer avec ambition. Il voudra certainement faire ses preuves aux côtés de son élève. Nous sommes convaincus que cela donnera un cachet supplémentaire au tournoi. La vente de billets est déjà très positive et nous sommes convaincus que cela attirera encore de nombreux autres fans de tennis", a réagi le directeur du tournoi Dick Norman.

Plus tôt cette année, Harris (ATP 31) s’était réjoui d’accueillir Xavier Malisse dans son équipe de coaches. "Xavier a été un joueur phénoménal et a eu un grand impact sur l’équipe depuis qu’il nous a rejoints", a déclaré Harris dans une interview plus tôt cette année. "Il a beaucoup d’expérience et je peux apprendre beaucoup de choses de lui. En tant que joueur, il se trouvait souvent dans des situations dans lesquelles je me trouve aujourd’hui."

La semaine prochaine, les deux hommes auront l’occasion de se connaître encore plus en jouant ensemble.