Tournoi d’Anvers – Xavier Malisse : "Entendre les gens chanter mon nom, cela m’a donné des frissons"

Déjà, on est arrivés deux matches plus loin que prévu. Lloyd a beaucoup joué, ces derniers temps, et il a disputé sept matches en six jours, à Anvers. Et puis, nos adversaires jouaient super-bien. De mon côté, c’était un peu compliqué, après huit ans sans matches de haut niveau. Le corps met un peu plus de temps à réagir qu’à 22 ans…

Il est revenu pour jouer un tournoi, en double, avec le joueur qu’il entraîne depuis un an. Un tournoi, donc un match, logiquement. Mais Xavier Malisse , 41 ans, et le Sud-Africain Lloyd Harris ont disputé trois rencontres, finalement, à Anvers. Donc se sont amusés trois fois plus. Et s’amuser était bien le but.

Vous garderez sans doute un très bon souvenir de votre semaine anversoise ?

Oui, cela restera de super-souvenirs, parce que j’ai pu encore une fois jouer en Belgique. Et je n’ai pas eu tellement d’occasions de le faire, dans ma carrière. C’était amusant. Pour la demi-finale, les tribunes étaient presque pleines. C’était un peu un retour dans le passé, pendant une semaine. Après huit ans d’absence, entendre les gens chanter mon nom, cela m’a donné des frissons. C’est pour cela qu’on a reçu une invitation. C’est bien pour le tournoi, il y a eu plus de matches à la télévision, plus de presse. C’est bon, pour le tennis belge et pour l’organisation. Et revoir du public, après une année pratiquement sans spectateurs, cela fait du bien. Personnellement, j’ai vécu une semaine de rêve. J’ai rejoué, et j’ai même gagné des matches.

Etes-vous plus fatigué physiquement en tant que joueur, ou plus fatigué mentalement en tant que coach, après cette semaine ?

Les deux. C’était des longues journées. Tu regardes le match de Lloyd Harris, et tu es stressé, parce que tu veux qu’il joue bien. Et puis, tu te prépares mentalement pour jouer, ce qui est compliqué quand on ne l’a plus fait depuis huit ans. Ce qui était plus facile, c’est qu’on a disputé le double pour s’amuser et prendre du plaisir. C’était une semaine super pour LLoyd, déjà, et puis pour moi, et pour le tournoi, je pense.

En admettant que vous puissiez encore recevoir une invitation quelque part, si Lloyd Harris vous propose de revivre cette expérience dans un autre tournoi, vous dites "oui", "non", "peut-être" ?

C’est "non". C’était cool de jouer avec lui, d’autant qu’on est devenus très proches assez vite. C’est un super-mec, on a joué ensemble, on s’est amusés, tout en gardant en tête que la priorité était son simple. On n'a même pas beaucoup parlé de tennis entre nous. Mais c’était une belle semaine parce que c’était en Belgique, et c’était une expérience unique. Quand on a demandé une invitation, je ne dis pas qu’on l’a fait comme une blague, mais on n’était pas sûrs de l’avoir. C’est très sympa que nous l’avoir donnée, parce que sinon on n’aurait jamais vécu ces moments, cette semaine.