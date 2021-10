Tournoi d’Anvers – Sabine Appelmans : "Le tennis me passionne toujours, et le padel a fait renaître mon esprit de compétition"

Certains oui, mais les jeunes non. Par exemple, le Français Arthur Rinderknech est le fils d’une ancienne joueuse, Virginie Paquet. Je me souviens d’elle. J’ai demandé à Arthur de dire bonjour à sa maman, et il m’a répondu : "C’est quoi, ton nom ?". Lui, il ne savait pas…

Sabine Appelmans interviewe les joueurs après leurs matches, au tournoi d'Anvers © Tous droits réservés

Là, quand on vous voit parler de tennis, on se dit que vous êtes toujours aussi enthousiaste qu’avant…

C’est normal, cela a été ma vie. Ce qui est dommage, c’est que quand j’ai arrêté, c’était un peu devenu mon boulot. Et je ne prenais peut-être plus assez de plaisir. Quelques années plus tard, j’ai réalisé que c’était quand même une vie très agréable, bien que très dure. Je dis toujours aux jeunes qu’il faut en profiter, malgré l’énorme pression. Maintenant, je ne me rappelle que des bonnes choses.

Il y a actuellement pas mal de mamans sur le circuit, ce qui n’était pas du tout le cas à votre époque. Si cela avait été possible, vous auriez pu envisager de voyager avec un bébé ?

A ce moment-là, il n’y avait aucun exemple de maman-joueuse. Des filles comme Steffi Graf et Monica Seles s’arrêtaient avant leurs trente ans, et j’ai fait la même chose. Une vie de joueuse de tennis était pour moi tout à fait différente d’une vie d’après-tennis. Je n’ai jamais pensé que l’on pouvait combiner les deux. J’étais peut-être trop traditionnelle, à penser que si j’étais maman, je devrais rester à la maison avec mon enfant. Ce n’est plus du tout le cas maintenant, et des joueuses font les deux. Mais moi, je ne me suis même pas posé la question.

Mais ce n’est pas un regret ?

Non, bien sûr. Mais si je devais prendre une décision maintenant, je jouerais un peu plus longtemps. J’ai arrêté à 29 ans, et j’étais alors encore classée à la 22e place mondiale. J’étais donc toujours au top. Je ne voulais pas descendre, et je trouvais important de pouvoir arrêter ma carrière quand j’étais encore une bonne joueuse.

Rester sur le circuit comme coach, c’est quelque chose que vous n’avez pas envisagé, pour les mêmes raisons ?

On parle beaucoup du fait que dans le tennis, il n’y a pas beaucoup de femmes qui sont coach. C’est dû au fait que ce n’est pas si évident, avec des enfants. Cela dépend de la famille, si on a de l’aide à la maison. Je n’ai jamais voulu le faire. Maintenant, c’est différent, mes enfants sont grands. Si la question se posait aujourd’hui, je devrais y réfléchir. Et de toute façon, il faut bien se sentir avec la personne que l’on entraîne. J’ai parlé avec Xavier Malisse, ici, et il me décrivait Lloyd Harris comme un très bon gars, qui travaille très bien, qui est très sympa. Dans ce cas-là, c’est un chouette boulot, et on peut transmettre notre expérience.