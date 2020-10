Tournoi d'Anvers : La fin de l'épreuve se déroulera à huis clos

Les spectateurs ne pourront pas se rendre à la Lotto Arena, pour les trois derniers jours du tournoi de tennis d’Anvers. C’est logique, après les mesures annoncées ce vendredi matin par le gouvernement. "Les compétitions sportives professionnelles se poursuivent, mais à huis clos".

Seulement, l’European Open a très vite annoncé sur son site internet, et plus tard via Twitter, que le public pourrait bien assister aux rencontres, jusqu’à dimanche y compris. En tout cas, les spectateurs qui avaient déjà leur ticket. On sait que la jauge, pour ce tournoi, avait été abaissée à 1400 personnes, pour une salle qui peut en accueillir 5000. Et les ventes se passaient très bien, pour les trois derniers jours.

Un protocole sanitaire très strict était suivi. Mais ailleurs aussi, pour le football aussi. Donc cette "tolérance" annoncée avait de quoi surprendre. Et ce n’est qu’après plusieurs heures de confusion que les messages ont été supprimés du site internet et du compte Twitter. Sans qu’aucune officialisation du huis clos n’ait encore été annoncée pour le moment.

Mais cela ne devrait plus tarder. Des spectateurs sont forcément déjà en route, pour les quarts de finale de ce vendredi après-midi.