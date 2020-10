Tournoi d'Anvers : Du public autorisé aujourd'hui, la fin de l'épreuve se déroulera à huis clos

A l'exception de ce soir, les spectateurs ne pourront pas se rendre à la Lotto Arena, pour les derniers jours du tournoi de tennis d’Anvers. C’est logique, après les mesures annoncées ce vendredi matin par le gouvernement. "Les compétitions sportives professionnelles se poursuivent, mais à huis clos".

L’European Open a très vite annoncé sur son site internet, et plus tard via Twitter, que le public pourrait bien assister aux rencontres, jusqu’à dimanche y compris. En tout cas, les spectateurs qui avaient déjà leur ticket. On sait que la jauge, pour ce tournoi, avait été abaissée à 1500 personnes, pour une salle qui peut en accueillir 5000. Et les ventes se passaient très bien, pour les trois derniers jours.

Un protocole sanitaire très strict était suivi. Mais ailleurs aussi, pour le football aussi. Donc cette "tolérance" annoncée avait de quoi surprendre. Et ce n’est qu’après plusieurs heures de confusion que les messages ont été supprimés du site internet et du compte Twitter.

Puis, Dick Norman, le directeur du tournoi, est venu annoncer les nouvelles officielles, le public pourra bien assister aux quarts de finale de ce vendredi. "Nous avons eu la confirmation qu'aujourd'hui, vendredi, nous pouvons accueillir du public, parce que nous n'avions pas les moyens de tout changer en dernière minute. Nous comprenons que la situation actuelle, liée au coronavirus, est très difficile. Et nous comprenons qu'il faudra disputer les matches de samedi et dimanche sans public. Il n'est pas facile, pour un organisateur, de recevoir ce genre de message en dernière minute. Mais c'est comme ça, c'est la situation qui le veut. Nous attendons peut-être simplement encore des instructions concernant samedi et dimanche, pour savoir si le huis clos sera total, ou si nous pourrons accueillir 200 spectateurs".

Finalement, le huis clos sera total, samedi et dimanche.