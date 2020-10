Tournoi d'Anvers : David Goffin débutera au 2e tour face à Nardi ou un qualifié

David Goffin (ATP 14) entrera en lice jeudi au 2e tour de l'European Open d'Anvers face à l'Italien Luca Nardi (ATP 917), bénéficiaire d'une wildcard, ou un joueur issu des qualifications, selon le tirage au sort de ce tournoi ATP sur surface dure doté de 394.800 euros effectué samedi.

David Goffin est tête de série N.1 et de ce fait dispensé de 1er tour. Le Liégeois a été testé deux fois positif au coronavirus, le 7 octobre et mardi dernier. Il a passé un 3e test jeudi mais n'a pas encore communiqué sur le résultat de ce dernier.

Kimmer Coppejans (ATP 171), qui a reçu une wild card, débutera au 1er tour face au Français Ugo Humbert (ATP 38). Zizou Bergs (ATP 528), qui a récupéré l'invitation de Ruben Bemelmans après le test positif au Covid-19 de celui-ci, affrontera l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 45).

Le 1er tour proposera un intéressant duel entre le Français Richard Gasquet (ATP 53), vainqueur de la 1e édition du tournoi anversois en 2016, et l'Australien Alex de Minaur (ATP 29).

Engagé en qualifications, Michael Geerts (ATP 391) défiera l'Italien Salvatore Caruso (ATP 77).

En double, Sander Gillé et Joran Vliegen rencontreront au 1er tour le Serbe Nikola Cacic et le Brésilien Marcelo Demoliner. Michael Geerts et Yannick Mertens débuteront pour leur part face à l'Américain Zane Khan et l'Italien Luca Nardi.

Les qualifications débutent dimanche, les matches du tableau final lundi.

Le tournoi pourra accueillir 1.500 spectateurs par jour. L'heure de début des rencontres a été avancé de 14 à 12h en raison du couvre-feu instauré de minuit à 5h à partir de lundi.