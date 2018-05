Toujours blessé, Wawrinka déclare forfait pour le tournoi de Madrid

Le Suisse Stan Wawrinka, retombé à la 25e place mondiale, a dû déclarer forfait pour le tournoi de tennis Masters 1000 de Madrid, qui débutera dimanche. L'organisation du tournoi l'a annoncé aujourd'hui sur Twitter.

Absent depuis mi-février et son abandon à Marseille à cause d'une blessure au genou gauche, Wawrinka ne fera pas son retour sur le circuit ATP la semaine prochaine. Opéré du même genou en 2017, le Suisse a été tenu éloigné des courts entre Wimbledon 2017 et l'Open d'Australie de cette année. A Melbourne, il a été éliminé au 2e tour par l'Américain Tennys Sandgren.

Vendredi dernier, l'Helvète a posté sur son compte Twitter une photo de lui en train de s'entraîner sur un terrain en terre battue. A ses côtés, son ancien coach Magnus Norman. Selon le site internet LeMatin.ch, les deux hommes vont à nouveau travailler ensemble, mais de manière temporaire.

Stan Wawrinka sera présent demain à la conférence de presse pour le tournoi de tennis de Gstaad (21 au 29 juillet). Le Suisse en dira peut-être plus sur la date d'un éventuel retour. Il effectuera peut-être celui-ci à Roland-Garros où il s'était incliné en finale face à Rafael Nadal l'année dernière.