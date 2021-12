Tomic et Kyrgios règlent leurs comptes sur les réseaux sociaux

Une sortie rapidement commentée par Kyrgios sur le même réseau Instagram, qui ressemble à une cour de récréation :" J’ai plus de titres que lui" a déclaré Kyrgios, qui en compte 6 contre 4 pour Tomic. "Je ne pense pas qu’il ait un gros scalp à son nom. Pas de Rafa, pas de Roger, pas de Djokovic. Dire qu’il est meilleur que moi est un peu exagéré. "

Et c’est vrai que Kyrgios s’est imposé contre Djokovic, Nadal et Federer la première fois qu’il a croisé leur route respective.

Du coup Tomic s’est dit, je vais rajouter une couche : " Juste pour rétablir la vérité, Kyrgios a dit que je n’avais jamais battu aucun grand joueur. J’ai battu Djokovic, Wawrinka, Cilic, Hewitt, que des vainqueurs de Grand Chelem et le plus important, lui (Kyrgios). Je serai donc plus que ravi de le battre à nouveau et de passer à 2 – 0 quand il le veut. Et je souhaite à Nick Kyrgios le meilleur. Bonne chance. "

On attend avec impatience la prochaine confrontation entre les deux Australiens. Reste à voir si Bernard Tomic (259 ATP) arrivera à faire trembler Nick Kyrgios (ATP 93) bien mieux classé que lui.