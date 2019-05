Tirage clément pour Mertens à Madrid, Van Uytvanck-Bencic et Flipkens-Sevastova

Elise Mertens (WTA 18) défiera une joueuse issue des qualifications au premier tour du prestigieux tournoi de tennis WTA Premier de Madrid, joué sur terre battue et doté de 7.021.128 euros. Alison Van Uytvanck (WTA 52) défiera la Suissesse Belinda Bencic (WTA 19) et Kirsten Flipkens la Lettone Anastasija Sevastova (WTA 13/N.12). Telle a été l'issue du tirage au sort effectué vendredi dans la capitale espagnole.

Mertens connait, après une saison sur terre battue 2018 prolifique avec deux titres, un exercice sur ocre plus compliqué cette année. En effet, la N.1 belge n'a remporté que 2 de ses 5 matches sur cette surface en 2019. Battue d'entrée à Charleston et Stuttgart, Mertens a dû s'incliner jeudi devant la Grecque Maria Sakkari en quarts de finale à Rabat où elle était la tenante du titre.

Si la Limbourgeoise venait à passer le premier tour, elle défiera ensuite la lauréate de la rencontre entre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 34) et l'Estonienne Anetti Kontaveit (WTA 15/N.14). Mertens pourrait ensuite tomber contre la N.1 mondiale japonaise Naomi Osaka au 3e tour.

Alison Van Uytvanck, qui dispute vendredi les demi-finales à Rabat contre Sakkari, affrontera elle Bencic. La Suissesse de 22 ans, lauréate à Dubaï cette saison, mène 3-1 dans les confrontations directes dont la dernière remonte à Indian Wells il y a quelques semaines. Elle s'y était imposée 6-4, 6-1.

Quant à Flipkens, dernière Belge engagée à Madrid, elle affrontera la Lettone Sevastova pour la première fois sur le circuit.

A noter que Mertens et Flipkens disputeront également le double. 'Flipper' y est associée à l'Américaine Abigail Spears et défiera la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu au premier tour. Quant à Mertens, 6e mondiale en double, elle fait équipe avec la Biélorusse Aryna Sabalenka. Lauréates ensemble du 'Sunshine Double' il y a quelques semaines, le doublé Indian Wells - Miami, elles sont têtes de série N.4 et exemptées de premier tour.