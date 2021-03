Thomas Johansson, l'ancien coach de David Goffin : "Il est à nouveau heureux sur le court, et les résultats vont suivre"

Les chemins professionnels de David Goffin et Thomas Johansson se sont séparés à la fin de la saison dernière. Le joueur belge était en crise de confiance et en manque de bons résultats. Il avait décidé d’arrêter sa collaboration avec l’entraîneur suédois, et de travailler avec Germain Gigounon.

Les deux hommes ne se sont pas du tout quittés en mauvais termes. Ils ont gardé le contact, et c’est aucune retenue que Thomas Johansson a accepté d’évoquer l’actualité de son ancien poulain.

L’ancien vainqueur de l’Australian Open est désormais manager général de l’APT Padel Tour, le circuit mondial des tournois de padel, qui fera étape à Liège du 12 au 18 avril. Mais il reste un passionné de tennis, et il continue à suivre les tournois. De loin, et quand il a le temps. Il est forcément attentif aux résultats de David Goffin. "Je suis très heureux de voir qu’il prend à nouveau du plaisir sur le court. Ce n’était plus le cas à la fin de l’année dernière, durant les six derniers mois de la saison dernière. Il devait se battre, physiquement et mentalement, pendant ses matches. Je suis super content de voir qu’il est de retour, et qu’il joue à nouveau bien. Il a connu des défaites difficiles, mais il a aussi gagné un tournoi, ce qui signifie beaucoup de choses pour lui. Je pense David est quelqu’un qui devrait régulièrement remporter des titres. On ne devrait pas attendre des années avant de le voir en gagner un autre, cette fois-ci".

Un autre motif de satisfaction, pour Thomas Johansson, est que David Goffin est bien entouré. "Je pense que le choix de Germain Gigounon comme nouveau coach est vraiment bon. C’est une chose dont nous avions parlé ensemble, quand nous avons mis un terme à notre collaboration. Pour retrouver la joie d’être sur un court, travailler avec 'GG' était une bonne idée. Il est l’un des meilleurs amis de David, il connaît bien le tennis, et nous avions déjà énormément de contacts avec lui, même quand j'étais encore l'entraîneur de David. Germain était coach sur le circuit féminin, mais nous nous sommes souvent entraînés ensemble, nous avons souvent mangé ensemble. C’est quelqu’un de bien".

Thomas Johansson est persuadé que la joie de jouer étant revenue chez David Goffin, les très bons résultats font forcément suivre. Par exemple, lors du tournoi de Miami, qui vient de commencer. C’est l’une des épreuves les plus importantes du calendrier, mais en ces temps de pandémie, pas mal de joueurs du top ont décidé de ne pas se rendre en Floride. Trente-trois membres du top 100 ont renoncé. Tous les espoirs sont donc permis, pour tout le monde, y compris pour le numéro un belge. "J’ai vu des résumés du tournoi de Dubaï. Même s’il a perdu tôt, David a montré beaucoup de très bonnes choses. Donc, je suis sûr que s’il est en bonne forme physique, et s’il est heureux, il peut aller très loin à Miami. D’autant plus que les meilleurs ne sont pas là. Maintenant, tout est très ouvert pour les joueurs qui les suivent au classement".

David Goffin entamera son tournoi de Miami au deuxième tour, contre l’Australien James Duckworth.