Thierry Van Cleemput directeur technique de l'AFT à partir du 1er février

Thierry Van Cleemput est de retour à l'Australian Open - Tennis - Australian Open - Thierry Van... Il y a un an, Thierry Van Cleemput était l’entraîneur de David Goffin à l’Australian Open. Après la défaite de son joueur au troisième tour, on apprenait la séparation professionnelle des deux hommes. L’ancien coach du numéro un belge est bien sûr resté dans le milieu du tennis, depuis ce moment. Il travaille à nouveau avec des jeunes. Et il est de retour, sur le premier Grand Chelem de la saison. Il accompagne la juniore belge Sofia Costoulas, éliminée au premier tour en simple, mais toujours en compétition dans le tournoi de double.