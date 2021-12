Testé positif au Covid, Rafael Nadal va mieux et vise l'Australian Open

Absent des courts depuis août, ce test positif est un véritable coup d'arrêt pour le Majorquin. Mais pas le temps de se lamenter pour l'Espagnol de 35 ans qui a publié une photo sur Instagram pour rassurer ses fans. On y voit l'homme aux treize Roland Garros s'entraîner à la maison. "Retour au travail physique, petit à petit...."

Testé positif au coronavirus après son retour en Espagne et des matches d'exhibition à Abou Dhabi, Rafael Nadal va mieux.

A l'heure actuelle, il est encore difficile de dire si le Taureau de Manacor sera présent pour le premier Grand Chelem de l'année qui commence le 17 janvier. Craig Tiley, directeur du tournoi, se montre optimiste. "Je suis sûr qu'il disputera l'Open d'Australie. Qu'il soit positif maintenant ne pose pas de souci, cela aurait été plus problématique si ça arrivait dans quelques jours".

Orpheline de Roger Federer et sans la participation confirmée de Novak Djokovic, l'organisation recevrait un sacré coup de massue en cas de forfait de l'Espagnol. Mais nul doute que l'homme aux vingt majeurs fera son maximum pour répondre présent en Océanie et tenter de soulever son 21e Grand Chelem, au nez et à la barbe de son grand rival serbe....