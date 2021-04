Sur le terrain numéro six, à côté d’un groupe d’enfants et d’un autre de "vétérans", Zizou commence l’entraînement. En face de lui, Ruben Bemelmans . On a connu pire comme sparring partner pour un jeune joueur. Le cadet des deux nous salue poliment. C’est parti pour deux heures d’entraînement.

Un banc placé en bonne position, la caméra installée sur le court. Place à l’interview. Le joueur a enlevé le bandeau qui maintenait ses cheveux et enfilé une veste de survêtement. D’emblée, il semble plus détendu.

Vous venez de vivre quelques semaines très positives… (Ndlr il vient de remporter deux tournois challengers en sortant des qualifications).

"Oui, sans aucun doute. C’est encore vraiment une surprise pour moi. J’ai commencé à Saint-Pétersbourg avec mon premier challenger en deux ans et demi. C’était long. Un premier titre c’est déjà incroyable et puis la semaine d’après, je joue un deuxième tour ce qui n’était pas mal. Et puis je remporte un deuxième titre, à Lille. C’était encore une surprise, je ne savais même pas si j’allais pouvoir entrer dans le tableau mais Lucas Pouille a déclaré forfait et j’ai donc pu commencer les qualifications et puis… gagner le tournoi. Et il y avait quand même de très bons joueurs…" Le jeune-homme salue le travail collectif autour de lui, "C’est super chouette aussi pour l’équipe qui se donne à 100% à mes côtés. Ce sont vraiment des moments incroyables."

Cela vous pousse à revoir vos objectifs pour cette saison ?

"Oui, l’objectif était d’atteindre le top 250 mais je suis déjà 262e donc, c’est déjà presque réalisé. On peut se fixer de nouveaux buts à atteindre. À présent, j’espère pouvoir intégrer le top 200 cette saison. À court terme, j’aimerais pouvoir disputer les qualifications de Roland-Garros mais il me manque quelques points et je ne pourrai jouer qu’un seul tournoi d’ici-là. Ce sera difficile mais si ce n’est pas à Roland, l’objectif ce sera Wimbledon, si ce n’est pas là ce sera l’US Open donc on a assez de temps devant nous."

N’est-ce pas trop compliqué de garder votre calme et votre concentration dans un moment qui pourrait vous rendre euphorique ?

"Non, pas vraiment, c’est un privilège d’être dans cette position. Je peux me demander si je peux jouer Roland-Garros, combien de tournois j’ai encore pour prendre des points, prendre des places. Donc c’est vraiment un privilège. Rien ne change. Je continue à me battre très fort aux entraînements, à travailler dur à la salle de gym avec mon équipe. Il y a très peu de choses qui changent sauf que je peux jouer d’autres tournois maintenant. Je rentre dans les tableaux finaux dans les Challengers alors qu’avant je ne savais même pas si je pourrais les jouer. Il n’y a que ça qui change. Tout le reste, ça reste très simple. Il faut s’entraîner beaucoup et travailler dur."

Avez-vous l’impression que le travail et les sacrifices que vous avez réalisés jusque-là commencent à payer ?

"C’est exactement ça. Cela fait déjà quelques années que je travaille dur, de très nombreuses heures. J’ai même déménagé à Barcelone pendant plusieurs mois. Puis quand je suis rentré, c’était le premier confinement. On a changé quelques trucs avec mon entraîneur à ce moment-là, on a travaillé différemment. Après cela, j’ai eu un été vraiment très difficile. J’avais vraiment un niveau horrible. Je n’étais pas du tout content de moi et j’ai beaucoup douté du fait d’être capable de réaliser mes objectifs ou pas. Juste avant l’European Open (ndlr où il a battu son premier top 50 et réalisé deux très gros matches), je me sentais mieux. Mais dans les tournois durant les semaines précédant Anvers j’avais un niveau horrible. J’ai l’impression que depuis l’European Open, j’ai eu un déclic."

Il explique ce qui a changé à ce moment-là : "Mon jeu est devenu très clair, j’allais bien vers l’avant, j’étais agressif, je servais fort. Après, on a vraiment continué sur cette base-là. Et six mois après, je me rends vraiment compte que tout ce travail a payé. Je suis très content de ça, et c’est aussi une bonne leçon. Que ça soit pour les joueurs ou pour les coaches, il faut apprendre à donner du temps aux jeunes. Si les objectifs de classement ne sont pas réalisés tout de suite, il faut laisser le temps, ça va venir. S’il y a du talent et du travail il ne faut pas s’inquiéter ça viendra. "