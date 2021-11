Elise Mertens était un peu déçue, forcément, mercredi soir à Guadalajara de n'avoir pas réussi à triompher aux WTA Finals en double, le Masters féminin, qui réunissait au Mexique les meilleures joueuses de l'année. Avec sa partenaire taïwanaise Su-wei Hsieh, la numéro 1 belge, 4e mondiale en double, 25 ans, s'est inclinée en finale, 6-3, 6-4, contre Barbora Krejcikova (WTA 3) et Katerina Siniakova (WTA 2), championnes olympiques et têtes de série N.1.

"Ce fut un match difficile. Elles ont très bien joué. Elles ne nous ont pas donné beaucoup d'occasions", a expliqué Elise Mertens. "Nous les avions déjà rencontrées en poule (défaite déjà 6-3, 6-1, ndlr) et je trouve que nous avons affiché un meilleur niveau de jeu cette fois-ci. Nous avons entamé le match de manière nettement plus agressive. Nous étions mieux dans la partie, mais cela n'a pas suffi. Elles n'avaient pas perdu le moindre match du tournoi et respiraient la confiance. C'est une paire qui joue ensemble depuis longtemps. Elles se connaissent par coeur. Pour notre part, nous avons commis quelques fautes et c'est ce qui a fait la différence".