Tennis : Todd Woodbridge conseille Novak Djokovic comme machine à balles à Andy Murray

Longtemps éloigné des courts pour des problèmes de hanches, Andy Murray revient petit à petit dans le coup et a notamment réalisé un bon Wimbledon, éliminé au troisième tour par Denis Shapovalov.

Pour tenter de se rapprocher un peu plus de son niveau d’antan, le Britannique a demandé sur Twitter des petits conseils à sa communauté par rapport à la meilleure machine à balles sur le marché. Si Kim Clijsters lui a proposé un modèle, une réponse un peu plus hors du commun est apparue.

L’ancien joueur Todd Woodbridge lui a conseillé… Novak Djokovic. Très en forme depuis le début de saison puisqu’il a déjà remporté les deux premiers tournois du Grand Chelem, le numéro 1 mondial a effectivement montré un niveau proche de celui d’un robot à certains moments cette saison.

De quoi impressionné Woodbridge, dont le meilleur résultat en Grand Chelem est une demi-finale à Wimbledon qui lui avait permis d’atteindre la 19e place au classement en 1997. L’Australien est d’ailleurs plus connu pour sa carrière en double où il a été numéro 1 mondial et a remporté 16 titres en Grand Chelem dont 9 fois le tournoi londonien et a également remporté 6 titres du Grand Chelem en double mixte. Un beau compliment donc pour le Serbe venant d’un des meilleurs joueurs de double des années 90.