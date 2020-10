Tennis, sport sans contact mais interdit à Bruxelles et en Wallonie

Depuis quelques jours, les mesures contre le coronavirus sont renforcées presque d’heures en heures, en exagérant à peine. Le tennis n’est pas un sport de contact, les distanciations sociales sont respectées. Mais, à cette saison, il se joue à l’intérieur. C'est à prendre en compte. Et si on joue dehors ? Qu’avons-nous le droit de faire pour nous défouler et taper dans une balle ? Ça dépend, souvent, de votre situation géographique. Nord ou Sud ? Les décisions se font à tous les niveaux, d’abord au Fédéral vendredi matin, ensuite dans le communautaire vendredi fin de journée. La Fédération-Wallonie Bruxelles estimant les mesures nationales insuffisantes face à la situation, a renforcé certaines règles qui lui semblaient encore trop légères. La Flandre de son côté n’a rien changé… Alors comment savoir ?

Code rouge foncé en Wallonie et à Bruxelles

Cet été, les entités fédérées s’étaient mises d’accord sur des codes couleurs pour le monde du sport. Verte, jaune, orange, rouge : à chaque situation sa couleur. Le rouge étant le plus sévère, il interdit les activités sportives à l’intérieur, les contacts sportifs, le public, l’accès aux vestiaires et une activité avec plus de deux personnes extérieures à la bulle. Mais aujourd’hui, la situation est telle que même le rouge n’est plus assez restrictif. En Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est très clair, le code couleur ne suffit plus : si vous êtes nés avant 2008, plus de sport autrement que dans votre bulle. Pas de distinctions entre l’intérieur, l’extérieur, les distances, les contacts… On range les raquettes jusqu’au 19 novembre, sans exception.

Un dernier plaisir coupable

Mais ça n’a pas été clair tout de suite pour tout le monde… Stéphane, joueur de tennis amateur depuis ses plus jeunes années, retrouve ses copains tous les dimanches soir pour taper la balle et faire quelques sets. Ce dimanche, les quinquas, ne sachant pas très bien ce qu’il en est de la situation tennistique, se rendent comme à leur habitude dans un petit club de la région namuroise. Avec Luc, ils croisent le responsable du club en arrivant, celui-ci leur explique que, depuis les décisions de vendredi, ils n’ont plus le droit de jouer. Mais il a quand même laissé clandestinement les terrains accessibles pendant le week-end. "C’est le dernier jour" assure-t-il, après l’endroit sera clos jusqu’au 19 novembre. Les amis se mettent à jouer, comme des hors-la-loi. Ils ne comprennent d’ailleurs pas très bien pourquoi c’est interdit dans la mesure où la distanciation sociale est respectée. Dans la logique du tennis, chaque joueur se trouve de part et d’autre du filet donc si on y joue correctement, le risque est minime. Ils échangent les balles mais ne se sentent malgré tout pas parfaitement à leur aise : "Imagine si la Police passe et qu’elle voit de la lumière ?" Les deux joueurs se préparent à l’éventualité d’être confrontés à un contrôle et veulent évidemment éviter une amende. Alors ils prennent leurs dispositions : "On va montrer qu’on ne joue pas tout le temps avec les mêmes balles et que notre masque n’est pas très loin, au cas où." Les deux hommes se souviendront de cette partie : "Jamais on avait eu un sentiment de culpabilité si fort en jouant au tennis, ça n’arrive jamais et c’était très surprenant. Pas très agréable non plus car on ne se lâche pas autant qu’à notre habitude."

Code orange en Flandre