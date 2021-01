Tennis : Simona Halep, sept ans consécutifs dans le top 10 mondial, un appétit toujours intact

"C’est un honneur, ça va me faire sourire toute la journée, peut-être toute la semaine", a avoué Simona Halep sur le site officiel de la WTA. Du haut de ses 29 ans, la Roumaine aujourd’hui 2e mondiale fait à la fois partie du cercle (de plus en plus ouvert) des gagnantes de Grand Chelem et du cercle (plus fermé) des joueuses ayant passé le plus grand nombre de semaines consécutives dans le top 10 mondial. Cela fait en effet sept ans que Simona Halep a fait son entrée dans les hautes sphères du classement, sans les quitter depuis. Une fameuse longévité au pays de la petite balle jaune, alors que 20 joueuses différentes ont remporté les 39 derniers tournois majeurs…

Au total, cela fait aujourd’hui 346 semaines consécutives que Simona Halep figure dans le top 10. Elle a d’ores et déjà fait mieux que Lindsay Davenport (333 semaines) et Conchita Martinez (319), et même si elle reste très loin des 1000 (!) semaines de Martina Navratilova, elle est tout de même bien installée dans le sillage de joueuses comme Arantxa Sanchez-Vicario (429 semaines) ou Hana Mandlikova (421).

Et si la Roumaine n’est pas issue de la jeune génération qui a déboulé sur le circuit ces trois dernières saisons, secouant quelque peu les palmarès des grands tournois, elle a tout de même réussi à s’immiscer dans le tableau d’honneur de ces dernières années, en remportant Roland Garros en 2018 et Wimbledon en 2019. Autour d’elle, les Sofia Kenin, Iga Swiatek et autres Bianca Andreescu ont soulevé des trophées en tournois du Grand Chelem, mais elles doivent encore confirmer sur la durée.

Halep, elle, fait "partie des meubles" sur le circuit, et continue d’être citée parmi les favorites à chaque grand tournoi, sans faire grand bruit.