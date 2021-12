Tennis : Samantha Stosur, 37 ans, mettra fin à sa carrière en simple après l'Open d'Australie

Samantha Stosur disputera ses derniers matches en simple à l'Open d'Australie, qui doit débuter le 17 janvier. La joueuse australienne, 37 ans, a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière en simple. Elle poursuivra cependant à jouer sur le circuit du double.

"Je suis impatiente et très reconnaissante de pouvoir disputer mon 20e Open 'Australie. Un grand merci à la fédération australienne de me donner l'occasion de finir ma carrière en simple à la maison en Grand Chelem. Cela veut dire beaucoup pour moi de pouvoir terminer devant ma famille, mes amis et les supporter australiens qui m'ont toujours soutenus envers et contre tout. J'ai le projet de continuer le restant de l'année en double, mais ceci clôture le premier chapitre de ma carrière", a expliqué Stosur sur les réseaux sociaux mercredi.

Une carière qui a vu la native de Brisbane remporter 9 titres (en 25 finales) sur le circuit WTA dont un Grand Chelem à New York en 2011. Aujourd'hui classée 382e à la WTA, Samantha Stosur fut 4e joueuse du monde en 2011 et numéro 1 mondiale en double en 2006.

Actuellement 16e au ranking du double, son palmarès en double est plus étoffé avec 28 succès sur le circuit dont l'US Open cette année (après son succès déjà en 2005), l'Open d'Australie en 2019, Roland-Garros en 2006 et le Masters en 2005 et 2006, auquel il faut ajouter trois titres en double mixte à Wimbledon en 2014 et 2008 et l'Open d'Australie en 2005.