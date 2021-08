Il ne jouera plus en 2021. Roger Federer l’a annoncé ce dimanche, ses problèmes de genou le contraignent à ne plus pouvoir monter sur les courts pendant "de nombreux mois". À 40 ans, le Suisse inquiète alors que la fin de carrière approche.

Ce n’est pas ce que le public espérait. Ce dimanche soir, Roger Federer a annoncé la fin de sa saison. Toujours souffrant du genou, le Suisse préfère suivre les conseils de ses médecins qui préconisent une nouvelle opération au genou. Ce genou qui lui a déjà tant pris récemment et qui pourrait sonner le glas de sa carrière.

Nous sommes en février 2020 : après sa demi-finale perdue à l’Open d’Australie, Roger Federer décide de passer sur le billard pour soigner son genou. Il ne joue finalement plus de l’année et fait même l’impasse sur l’Open d’Australie 2021, considérant qu’il n’est pas encore à 100% après ses deux opérations au genou. Heureusement pour lui, les nombreux changements liés au Covid lui permettent de garder sa place dans le top 10 au chaud pour ne pas devoir repartir de trop loin.

Sur le retour à partir de février, le champion suisse a été l’auteur de résultats plutôt encourageants cette année (dont un 1/4 à Wimbledon), mais n’a pas su capitaliser dessus. C’est même l’inverse. De nouveau souffrant au genou, Federer avait d’abord fait l’impasse sur les JO de Tokyo. Ce forfait n’était donc finalement qu’un premier pas vers un forfait pour le reste de la saison.

Pour me sentir mieux, j’ai besoin d’être opéré ce qui implique une absence pour de nombreux mois.

Cela fait maintenant plusieurs saisons que Roger Federer fait office de vétéran sur le circuit. Malheureusement pour ses fans, cela n’a jamais semblé aussi vrai qu’aujourd’hui. Six matches en 2020, treize en 2021 : c’est tout ce qu’il y a à se mettre sous la dent. Moins de vingt matches en deux ans alors que ce total tournait autour de 60 les trois années précédentes. Le corps ne suit plus.

Au niveau des résultats, c’est également de plus en plus compliqué pour le Suisse qui n’a plus atteint la finale d’un Grand chelem depuis la cruelle désillusion de Wimbledon 2019. Dans la même lignée, sa victime la mieux classée depuis début 2020 est Lorenzo Sonego (ATP 27). Pas de quoi faire rêver.

Il faut oser le dire : la fin est proche. Le principal intéressé ne le nie même pas. Dans sa vidéo d’annonce postée sur son compte Instagram, Federer évoque l’avenir. "Je veux me donner une lueur d’espoir de revenir sur le circuit d’une manière ou d’une autre. Je suis réaliste, comprenez-moi bien. Je sais à quel point c’est difficile à mon âge de se refaire opérer. Je vais essayer".

"Essayer", tout est dans la nuance. Oui, la légende du tennis veut revenir sur le circuit l’année prochaine. Le pourra-t-il ? Rien n’est sûr.