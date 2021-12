Absent depuis quatre mois à cause d'une blessure au pied, Rafael Nadal reprend vendredi le tennis au tournoi exhibition d'Abu Dhabi vendredi, où il voudra avant tout évaluer sa condition physique. "Je sais que le retour ne va pas être facile, je n'ai pas beaucoup d'attentes pour l'instant", a avoué jeudi à des journalistes à Abu Dhabi l'Espagnol, dont l'objectif est d'arriver en forme à l'Open d'Australie mi-janvier. "J'ai eu souvent mal dans ma carrière, en fait presque tout le temps. Il s'agit d'avoir un niveau de douleur que je peux gérer pour jouer bien", a-t-il expliqué. Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, âgé de 35 ans, souffre du pied depuis les premières années de sa carrière. Le réveil de cette blessure depuis six mois l'a contraint cette année à manquer Wimbledon et l'US Open.

À Abu Dhabi, exhibition à laquelle participent notamment le Russe Andrey Rublev, le Canadien Denis Shapovalov et le Britannique Andy Murray, Nadal jouera au moins deux matches. Une étape importante car il n'a prévu de disputer qu'un tournoi officiel avant le premier Grand Chelem de l'année (17 janvier) pour lequel il préfère pour l'instant ne pas afficher ses ambitions. "J'ai beaucoup progressé à la maison, en m'entraînant bien avec la bonne attitude, la bonne intensité et en travaillant beaucoup sur ma condition donc je peux faire beaucoup de choses car le pied me le permet, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer", a dit Nadal, affirmant avoir toujours "le feu intérieur".