Tennis : qui est le joueur parfait ? Nos consultants décryptent…

Le débat fait rage quasiment en permanence sur les réseaux, qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Alors plutôt que de s’écharper par "posts" interposés pour savoir qui de Rafa, Roger ou Novak est le plus grand, le plus beau, le plus fort, on a décidé de mélanger leurs qualités, avec celles de leurs collègues contemporains. Encore plus fort. Voici donc le portrait-robot du joueur actuel parfait. Imbattable. Aujourd’hui, on commence, forcément, avec le premier coup de raquette : le service.



Nos cinq consultants, Olivier Rochus, Steve Darcis, Didier Jacquet, Michel Bouhoulle et Philippe Dehaes ont joué le jeu. En quelques coups de raquette. On leur a demandé pour chaque coup du tennis le meilleur trio en activité (3 points pour le 1er, 2 points pour le 2e, 1 point pour le 3e). Et s’ils sont parfois autant en symbiose qu’une paire de frères Bryan, ils ne sont pas d’accord sur tout et l’échange peut durer. C’est ce qui fait le charme de ce genre de petits débats. Pour le meilleur serveur actuel, on retrouve des similitudes et l’une ou l’autre originalités. Tous les choix ont du sens, pour les as des aces. Mais un seul a fait l’unanimité : John Isner.

On retrouve le géant américain de 208 centimètres dans les cinq trios. Il est le meilleur serveur pour Michel Bouhoulle et pour Didier Jacquet, qui précise et décrit le coup de fusil de "John la gachette" : "puissance, vitesse et pourcentage à la clé d’une exception sur le circuit". Michel Bouhoulle rappelle lui simplement les 113 aces en un seul match de l’Américain, contre Mahut, lors de ce qui reste le plus long match de l’histoire du tennis (70-68 au 5è set pour Isner, à Wimbledon)

Steve Darcis et Philippe Dehaes le placent deuxième et Olivier Rochus sur la troisième marche de son podium. Avec un total de 11 points, il est largement devant son compatriote Opelka (5 points, meilleur serveur pour Olivier Rochus), Federer et Raonic (4 points).

Si on regarde d’un peu plus près les stats de l’ATP, on peut affirmer que nos consultants ne se sont pas trompés. Isner est le plus efficace dans ce secteur sur le circuit. Que ce soit sur les douze derniers mois ou sur l’ensemble de sa carrière. Au-delà de ses 12266 aces en carrière, 20 en moyenne par match, il gagne plus de 92% de ses jeux de service. Seul Raonic se place à sa hauteur. Le Canadien était d’ailleurs le premier choix de Philippe Dehaes, pour "sa précision, sa vitesse et sa régularité". Mais Isner est largement devant tout le monde en terme de pourcentage de premières balles (71%, ce qui est énorme avec cette qualité de service). Raonic gagne lui plus de points quand sa première passe (83,4% de points contre 79,6 à Isner).

Bref, le top 5 de nos consultants est également le top 5 dans les stats de l’ATP, avec pour Steve Darcis, Nick Kyrgios comme terreur du circuit : "Impossible de voir où il sert et est capable de sortir un ace en 1ère comme en 2e à n’importe quel moment du match. Je n’ai jamais vu un service comme le sien…". On peut lui faire confiance, il a vu trois fois l’intermittent australien de très très près.

Le classement de nos consultants :

1. Isner, 11 points

2. Opelka, 5 points

3.Federer et Raonic, 4 points

5. Kyrgios, 3 points

6. Anderson, 2 points

7. Medvedev, 1 point.

Demain, place au deuxième coup de raquette, quand il y en a un : le retour !