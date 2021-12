David Goffin : "On était plus concentré sur l’aspect médical que le tennis et dans ce... La saison 2021 de David Goffin n’a pas été un long fleuve tranquille et le Liégeois a bouclé l’année à la 39e place mondiale, lui qui avait atteint le 7e rang en 2017. Encore dans le top 15 au début de la saison, Goffin n’a jamais réussi à rentrer dans le rythme et a ensuite été gêné par une blessure récurrente au genou avant de se tordre la cheville lors de la saison sur gazon. Le joueur de 31 ans alors décidé de mettre un terme à sa saison très tôt pour se soigner et bien préparer la saison 2022. Il est revenu sur ses déboires et ses espoirs au micro de David Bertrand.