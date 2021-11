Dehaes sur Djokovic : "Il prendra la place de Nadal et Federer dans les chiffres, pas dans le cœur... Pour notre consultant tennis Philippe Dehaes, la quête de ce 21e titre pour Djokovic est en partie liée à cette nécessité de s’attirer les sympathies du public. "Il a cette motivation de vouloir battre le record de Nadal et de Federer, notamment car il n’est pas apprécié comme ces deux joueurs. Il n’a pas la même considération et le même respect du public." Une certaine aversion des fans qui peut s’expliquer par trois raisons, estime Dehaes. "Premièrement, il est arrivé après, lorsque Nadal et Federer s’affrontaient déjà pour les plus grands titres. Il est arrivé et a mis un peu de désordre dans le règne de ces deux-là en affirmant très vite et très tôt qu’il voulait être numéro 1. La deuxième raison, c’est qu’il a un jeu qui est difficilement définissable. On sait comment jouent Nadal et Federer. Djokovic est un peu entre les deux, il est un peu attaquant, un peu ‘contreur’. Les fans ont du mal à s’identifier à son jeu. La troisième raison, c’est sans doute la plus importante. C’est sa personnalité. Il peut être très hautain, il manque un peu d’humilité parfois. Il a des attitudes sur le terrain qui ne sont pas dignes d’un numéro 1… de temps en temps. Il peut casser des raquettes, il peut s’énerver, s’attaquer à l’arbitrage. Ce que Nadal et Federer ne font pas. Je pense que ce sont les trois raisons pour lesquelles il n’a pas l’amour qu’il souhaiterait avoir des fans et des autres joueurs." Et de conclure sur le sujet. "Il prendra la place de Nadal et Federer dans les chiffres, dans l’histoire mais il ne la prendra certainement jamais dans le cœur et dans la tête des gens. Ceci-dit, on peut ne pas aimer la personne mais il faut reconnaître le joueur qu’il est et c’est un joueur absolument fantastique qui n’a aucune faiblesse. Il faut prendre le temps et la peine d’apprécier chaque match qu’il joue. Il est tout simplement plus doué, plus fort mentalement et physiquement. Il faut juste reconnaître sa supériorité dans tous les domaines."