Tennis : Nadal, les jambes du joueur parfait ?

Place aujourd’hui à l’avant dernier épisode de notre série du joueur de tennis actuel parfait. Nos cinq consultants @rtbfsport (Michel Bouhoulle, Didier Jacquet, Steve Darcis, Philippe Dehaes et Olivier Rochus) ont scanné chaque secteur du joueur de tennis pour essayer de dresser le portrait-robot d’un imbattable mélange de qualités extraordinaires. Aujourd’hui, place à la faculté de se déplacer.

Elire un trio pour chaque secteur du tennis, c’est le principe de ce petit jeu, qui reste évidemment subjectif. Même si on a constaté tout au long de la semaine certains points communs entre nos votants. C’est à nouveau le cas ici, même s’il n’y a pas une unanimité. Rafael Nadal monte trois fois sur la première marche, ce qui lui rapporte neuf points dans ce sondage-maison, donnés par Olivier Rochus, Didier Jacquet et Michel Bouhoulle. Ce dernier, grand admirateur de l’Espagnol, assure que " Rafa est tout simplement le joueur le plus fort physiquement de tous les temps. Même si les années passent pour lui, sa qualité de déplacement est phénoménale. " Didier Jacquet ajoute que " sa vitesse de réaction fait aussi la différence ". N’oublions pas effectivement que c’est la tête qui commande les jambes et que la qualité de déplacement est aussi due à un sens de l’anticipation exceptionnel. Que possède David Goffin pour Philipe Dehaes : " un bon jeu de jambes c’est la capacité à arriver toujours bien placé sur la balle. Goffin est rapide et véloce. Il anticipe et lit le jeu comme personne. Il est un des joueurs les plus rapides. ". Et hop, trois points pour le Belge.

Steve Darcis, lui, a pu admirer de près la vitesse du jeune Australien Alex De Minaur et le place en haut de sa liste : " Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi rapide que lui sur un terrain… "

Cela nous donne donc un joli classement éclectique emmené par Nadal (9 point) devant De Minaur (5 points), Goffin et Monfils (4points). Dimitrov, Murray, Djokovic, Nishikori et Thiem grapillent aussi quelques unités.

Demain, on terminera avec les joueurs au meilleur mental pour clôturer cette recherche du joueur actuel parfait qui donne pour l’instant :

