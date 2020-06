Tennis : les tournois dès le 15 juin en Fédération Wallonie Bruxelles ! Les interclubs pas avant août

Bonne nouvelle pour les joueurs et joueuses de tennis en manque de compétition! Les tournois reprendront, en Fédération Wallonie Bruxelles, dès le 15 juin soit lundi prochain, a annoncé l’AFT. Suite aux récentes décisions prises par le gouvernement, la fédération francophone de tennis a considéré que tous les voyants étaient au vert. La compétition reprendra donc dès la semaine prochaine mais toujours sans public. Ce dernier qui pourra revenir (maximum 200 personnes) dès le 1er juillet, en respectant les mesures en vigueur ainsi que le protocole sanitaire spécifique à la pratique du tennis en compétitions. André Stein, président de l'AFT : "On demande notamment au juge-arbitre de porter le masque, d'être seul dans son bureau,... Des mesures auxquelles nous sommes maintenant habitués dans tous les secteurs. Les clubs doivent prendre connaissance de ces mesures-là et faire en sorte de pouvoir les appliquer. C'est pour ça qu'il semble difficile de recommencer partout immédiatement, lundi prochain. Normalement, pour un tournoi d'une semaine, les inscriptions doivent être clôturées le mercredi qui précède, donc c'est un peu court pour le 15. mais à partir du 22, et certainement de juillet, il y aura des tournois dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles".

Ce retour des tournois surviendra une semaine après la réouverture des cafétérias ce lundi 8 juin. Les clubs vont donc pouvoir tout doucement recommencer à vivre, mais un peu différemment.

Pour les interclubs, en revanche, il faudra encore attendre. André Stein : "En ce qui concerne les interclubs, en revanche. Eux aussi pourraient théoriquement reprendre en juillet, mais on ne le fera pas parce que c'est encore plus compliqué à organiser. Il faut un calendrier, il faut que les clubs disent quelles équipes vont participer (ce ne sont pas nécessairement les mêmes, vu qu'on change les dates). Donc, ce qu'on avait déjà organisé, à savoir les interclubs régionaux en août et les nationaux en septembre, reste de mise. Donc, en terme de compétition, la fin du mois de juin et le mois de juillet sont essentiellement consacrés à des tournois."