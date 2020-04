Tennis : le joueur parfait monte au filet comme Federer

On poursuit notre série de la semaine sur le joueur de tennis actuel parfait. L’échange s’est engagé, on a frappé un coup-droit, un revers, il est temps de passer à l’attaque. La montée au filet doit être efficace. Et au jeu du " petit jeu ", c’est Federer qui rafle la mise du vote de nos cinq consultants (Didier Jacquet, Philippe Dehaes, Steve Darcis, Olivier Rochus et Michel Bouhoulle), le but du sondage du jour étant d’élire " le meilleur jeu vers l’avant ".

On rappelle le principe, chaque consultant vote pour un trio (3 points, 2 et 1). On additionne le tout et on a le vainqueur coup par coup. A la fin de la semaine, on aura dressé le portrait-robot du joueur de tennis actuel parfait. Neuf joueurs différents ont reçu des votes. Federer obtient trois fois la première place. Pour Michel Bouhoulle " le Suisse a la meilleure main du monde et est donc de surcroît le volleyeur le plus habile. Tout est limpide dans son jeu au filet avec une technicité cinq étoiles et une vista magique. " Olivier Rochus est de cet avis. Didier Jacquet aussi qui ajoute qu’il est " très certainement le meilleur sur volée basse ou demi-volée ".

Steve Darcis a depuis le début de la semaine décidé de varier les profils, tout en restant le plus objectif possible. Pour lui, Dan Evans, l’Anglais, " a un talent de malade. Il vient énormément vers l’avant et couvre le filet comme personne ". Et hop, trois points pour celui qui, comme Steve, a été coaché par Julien Hoferlin.

Philippe Dehaes, lui, pointe un spécialiste du double adroit en simple sur la première marche de son podium. Trois points pour Nicolas Mahut car " créer du jeu, varier de façon offensive et monter à la volée pour terminer l’échange contre des joueurs qui ne ratent pas est une bonne stratégie. Cela demande une grande vitesse de réaction, une bonne main et des qualités techniques de volleyeur hors pair. Et Mahut est cela un exemple. "

Le classement final du jeu vers l’avant :