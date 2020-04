Tennis : le joueur parfait a le coup droit de Federer

Toute la semaine, nos consultants (Philippe Dehaes, Steve Darcis, Olivier Rochus, Michel Bouhoulle et Didier Jacquet) se mouillent pour décrire le joueur de tennis actuel parfait. Coup par coup, ils élisent le trio (3, 2, et 1 point) du circuit qui sort du lot. Pour l’instant, le joueur idéal possède le service d’Isner et le retour de Djokovic. Aujourd’hui, on s’installe dans l’échange. Sans beaucoup de surprise, Roger Federer claque le coup droit gagnant…

Philippe Dehaes plante le décor : "Dans le tennis masculin, le coup droit est le coup le plus joué dans l’échange (85%)". C’est dire l’importance de réussir à faire la différence quand on contourne le revers, qu’on ouvre tout un côté du terrain pour aller chercher son coup fort. Et à ce petit jeu là, donc, Federer sort du lot. Il réalise même le carton plein car il est reçu 15 sur 15 ! Nos cinq consultants le placent sur la première marche. Michel Bouhoulle constate "que sur le plan technique, fluidité, efficacité, c’est simplement le meilleur coup droit du monde". Didier Jacquet embraye : "Sa prise de balle très précoce enlève beaucoup de temps à l’adversaire ce qui rend la direction de la balle difficilement lisible". Bref, Philippe Dehaes résumé cette peRFection selon RF : "Il est capable de le jouer sur toutes les surfaces avec puissance, régularité et précision. Il peut jouer vite, ouvrir le terrain ou amortir. Il est en plus aussi bon en attaque qu’en défense".

On l’a compris, si le Suisse s’installe les deux pieds dans le terrain et trouve son coup droit, pas certain de voir la balle revenir. Il ne laisse donc que des miettes aux autres cogneurs, même si Del Potro, avec 6 points, s’en sort avec les honneurs. Il suffit d’avoir entendu le son d’un coup droit de l’Argentin pour constater que c’est mérité. Rafa Nadal, avec son incomparable lift, complète le podium.

Steve Darcis, lui, regrette juste que Fernando Gonzalez soit retraité car "cela aurait été impossible de ne pas le mettre en tête de mon trio". Le coup droit du Chilien avait effectivement tout d’un coup de fusil…

Résumé de la conception du portrait-robot du joueur de tennis actuel parfait :

Le classement complet du coup droit :