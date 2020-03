Tennis : le duo Bonaventure/Gigounon à distance : « On s’envoie des messages tous les jours »

Ysaline Bonaventure, meilleure joueuse francophone (WTA 122), et Germain Gigounon, son coach depuis le début 2020, ont à peine démarré leur collaboration qu’elle est déjà mise entre parenthèses. Enfin, pas tout à fait. Le binôme garde le contact, le coach continue de guider la joueuse à distance et, surtout, Ysaline va bientôt pouvoir bénéficier d’un terrain. Histoire de refaire connaissance avec la petite balle jaune. En attendant de connaitre la date du tournoi de reprise, ils ont répondu par vidéo aux même questions chacun de leur côté, confinés.

Alors d’abord vous rappelez-vous de la dernière fois où vous vous êtes vus ?

GG : Oui c’était dans la voiture en rentrant de l’aéroport de Paris, pour le retour d’Indian Wells

YB : Oui on s’est dit au revoir et on ne savait pas quand on allait se revoir. C’était bizarre parce qu’on rentrait d’un tournoi où on n’avait finalement pas joué. C’était assez spécial.

Les premières consignes du coach, les premières envies de la joueuse au moment du confinement ?

YB : Je n’ai pas eu d’envie spéciale. Je bosse comme si j’étais en préparation mais ce n’est pas évident car on n’a pas d’objectifs en tête…

GG : Je lui simplement dit de rester calme. D’attendre les infos. Les infos par rapport au confinement. Les infos de la WTA pour l’agencement du calendrier. Et de faire les deux premières semaines sans raquette.

Vous avez un contact quotidien ?

GG : Oui on s’envoie des messages tous les jours.

YB : Il me demande comment s’est passé ma journée, ce que j’ai fait. Si ce qu’il a demandé s’est bien passé. On s’appelle aussi parfois. Mais les journées se ressemblent, on n’a pas forcément beaucoup de choses à se raconter.

Il y a un exercice que le coach adore faire faire à la joueuse ? Et que la joueuse déteste faire ?

GG : (petit sourire en coin) Comme pour tout début de préparation, parce que c’est la situation dans laquelle on se retrouve, comme en début de saison, il faut qu’elle fasse de l’endurance, du foncier. Donc il faut la faire courir avec des bonnes sorties. Plus évidemment du " gainage sur terrasse " (sourire)

YB : Le foncier, l’endurance, je n’aime pas. Mais sur des périodes longues de prépa comme ici, c’est le meilleur moment. Donc je le fais sans l’apprécier énormément…

La dernière fois que vous avez touché une balle ?

GG : Aucune balle aperçue depuis Indian Wells.

YB : Oui et les derniers jours étaient bizarres. On était là-bas avec la quasi certitude que le tournoi suivant à Miami allait lui aussi être annulé. Donc moi aussi ça fait deux semaines. Même si j’ai vu des balles traîner chez moi quand j’ai rangé ma maison (sourire)

Vous faites des exercices de visualisation ? Des pensées de tennis avant de vous endormir ?

GG : Non parce qu’on ne sait pas quand ça va reprendre. En début de saison on peut visualiser les premiers tournois, la tournée australienne. Ici on est dans l’inconnu.

YB : Non, je n’ai pas travaillé cela avec mes coachs mentaux. Je sais que beaucoup de joueurs en font. Ca marche avec certains, moins avec d’autres. Je n’ai jamais vraiment testé en fait. Mais honnêtement en ce moment je ne pense pas vraiment au tennis avant de m’endormir. On a tellement peu de réponses à nos questions. En revanche ça m’arrive de regarder quelques highlights de mes matchs, ce que je fais rarement d’habitude.

Vous fonctionnez comment à distance ? Le coach propose ou exige ?

GG : le coach propose avec insistance (sourire)

YB : A 25 ans, je dois avoir une certaine autonomie quand même. Le coach doit me guider dans la bonne direction mais dans cette situation c’est important de savoir se débrouiller toute seule. Il est là pour me motiver mais au final, c’est moi qui dois effectuer le travail.

Des moments de découragement ?

YB : Oui, parfois. Comme on ne sait pas jusque quand ça va durer, si on ne pense qu’à ça, ça pourrait entrainer une forme de dépression. Mais je n’en suis pas encore là et heureusement je ne vis pas seule. J’ai juste eu deux journées où je n’ai rien fait en rentrant d’Indian Wells. Depuis, j’essaye de me fixer aussi un objectif par jour, au-delà du travail physique, pour ne pas rester dans mon lit toute la journée. Par exemple ranger ma maison…

La bonne nouvelle, c’est que vous allez pouvoir bénéficier d’un terrain !

GG : Oui un terrain AFT, via l’ADEPS. C’est une des seules en Wallonie qui aura le droit de s’entrainer sur un terrain. C’est une super nouvelle. On va pouvoir faire d’autres choses et continuer à jouer.

YB : Oui c’est super. On va devoir remplir un calendrier avec les horaires auxquels on désire s’entrainer. On l’envoie à l’Adeps et il l’approuve ou pas. Mais je vais faire ces kilomètres jusque Mons avec grand plaisir !