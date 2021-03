Après treize mois, 405 jours pour être très précis, sans compétition et deux opérations au genou droit, Roger Federer, bientôt quarante ans, fait son grand retour, ce mercredi, au tournoi de Doha, au Qatar. Ce sera face au Britannique Daniel Evans (ATP 28).

Le dernier match du Suisse remonte au 30 janvier 2020, en demi-finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic. Hasard du calendrier, son retour sur le circuit intervient la semaine où le Serbe le dépossède du record du plus grand nombre de semaines passées au premier rang mondial.

"Le chemin a été long et dur. J’ai fait de la réhabilitation et pas mal d’exercices qui n’ont rien à voir avec le tennis, pendant très longtemps. Cela me rend forcément heureux d’être de retour. En plus, il y aura quelques supporters dans les tribunes de ce tournoi de Doha. Je peux à nouveau faire des conférences de presse, je peux signer des autographes de temps en temps, si la distanciation est respectée, je peux faire des selfies avec les gens. Je suis à nouveau sur le circuit… C’est déjà un exploit pour moi, après les deux opérations au genou que j’ai subies. Tout ce qui viendra, entre maintenant et Wimbledon, me fera progresser et m’aidera à être de nouveau à 100%", a indiqué le champion suisse.

Sur un court, sa dernière sortie publique remontait à février 2020 lors d’un événement caritatif avec Rafael Nadal en Afrique du Sud devant près de 52.000 spectateurs, du jamais-vu pour un match de tennis. Ensuite, il a dû subir deux arthroscopies au genou droit coup sur coup, en février et mai.

En plus de vingt ans de carrière, jamais Federer, vingt trophées du Grand Chelem au compteur, n’a connu de break aussi long. Sa plus longue pause auparavant, six mois entre juillet 2016 et janvier 2017, avait suivi une première arthroscopie subie en février 2016, celle-ci au genou gauche.

"Il a manqué à tout le monde, on aimerait qu’il continue le plus longtemps possible"

Ce retour est attendu par Federer… mais pas uniquement. "Il faut en profiter car il a laissé entendre que cela pourrait être bientôt terminé. En termes de performances, il faut s’attendre à tout avec lui. Il y a quatre ans, il est revenu de blessure en étant 16e ou 17e mondial, et il avait surpris, en gagnant l’Australian Open. Cette fois-ci encore, je n’imagine pas un Federer qui ne soit pas performant. Au-delà des tribunes vides dans la plupart des tournois, qui ne vont pas le faire marrer, il y a aussi les contraintes de voyages, qui risquent de ne pas l’amuser non plus. Avec la crise sanitaire, les joueurs ne peuvent avoir que deux ou trois accréditations par tournoi. Et ce n’est déjà pas suffisant pour ses enfants. Je pense que cette donnée-là va être prépondérante dans sa décision de continuer à voyager, ou pas", a indiqué l’expérimenté Nicolas Mahut, 39 ans lui aussi.

"Ce retour est excitant pour tout le monde. Et pour moi aussi. Je pensais qu’il jouerait dès mardi, à Doha. Et quand j’ai vu que ce ne serait pas le cas, je me suis dit "oh non, il va encore falloir attendre un jour de plus". Mais c’est bien, finalement, parce que du coup, il revient le jour de mon anniversaire. Nous sommes de temps en temps en contact, il m’aide beaucoup, avec de bons conseils, et il m’encourage. Je lui souhaite bonne chance pour ce retour", a souri la joueuse suisse Belinda Bencic.

Et David Goffin de résumer : "C’est bien qu’un joueur comme lui soit encore avec nous sur le circuit. Il a apporté tellement, et il apporte encore beaucoup au tennis. Je pense qu’il a manqué à tout le monde, on aimerait qu’il continue sa carrière le plus longtemps possible. Je suis sûr que s’il revient, c’est parce qu’il se sent encore capable de nous faire de belles choses. Mais ce ne sera pas facile, à son âge, de pouvoir encore enchaîner les matches."