Tennis : L'infortuné Kei Nishikori doit déclarer forfait pour le tournoi d'Anvers

Finale 2014 : Marin Cilic - Kei Nishikori - US Open 2014 - 22/11/2014 Le Croate Marin Cilic a remporté l'US Open 2014, son premier titre du Grand Chelem, en battant en finale le Japonais Kei Nishikori 6-3, 6-3, 6-3 en 1h54 minutes, lundi à New York. Cilic, 25 ans, a dominé de bout en bout cette finale à sens unique et décevante face à Nishikori qui a raté l'occasion de devenir le premier Asiatique à remporter un titre majeur. Les deux joueurs, auteurs de retentissants exploits en demi-finales avec les éliminations des favoris Roger Federer et Novak Djokovic, disputaient leur première finale dans un tournoi de cette importance.