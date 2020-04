Tennis: Kim Clijsters stoppée dans son élan ?

Notre consultant d’ajouter : "La montre tourne plus vite pour Kim que pour les plus jeunes, donc oui le fait de devoir tout repousser de quelques mois pourrait devenir un problème pour elle plus que pour d’autres."

Philippe Dehaes développe : "La prochaine tournée après la terre battue c’était censé être la tournée américaine… On sait ce qu’il se passe aux Etats-Unis et plus particulièrement à New-York. L’US Open n’aura pas lieu (ndlr, pas encore de suppression officielle), et après l’US Open c’était l’Asie, je ne pense pas non plus qu’on va partir en Asie. Donc si Kim perd encore toute la saison 2020, ça va devenir de plus en plus compliqué pour elle. "

Le tennis est impacté plus que d’autres sports par cet arrêt des compétitions. Rien ne remplace le fait de taper dans une balle avec une raquette : " Un joueur de tennis il se construit à travers les matches et la compétition. L’entraînement ne remplace pas la compétition. Kim a pris beaucoup de temps pour revenir, de nombreux mois pour essayer de se remettre en forme, et quand elle a enfin pu se jeter dans le bain tout s’arrête. Pour elle, c’est vraiment compliqué, d’autant plus que je ne pense pas que la saison reprendra cette année-ci."

Des débuts prometteurs, un avenir plein d’espoir

Les choses n’avaient pas trop mal (re) commencé pour Kim cette année, malgré le fait qu’elle n’a pas encore gagné un match : " Jusque-là elle a joué deux matches. Le premier contre Muguruza n’était pas exceptionnel mais la fin était vraiment meilleure, puis son match contre Konta était vraiment correct aussi, elle jouait même mieux que face à l’Espagnole. Et donc il aurait fallu enchaîner encore et encore pour trouver le rythme, la confiance, et puis montrer aux autres qu’en face il y avait quand même quelqu’un. Tout s’arrête un peu trop vite pour elle, je pense que ce n’est pas bon. "

Kim doit à tout prix rester sur les bonnes ondes engrangées lors de ces deux premières rencontres où elle a impressionné par le niveau affiché face à deux très bonnes joueuses, malgré quelques lacunes bien logiques après un si long arrêt : "Il y a des raisons de se réjouir, je pense qu’elle va gagner des matches, c’est certain. Il faut voir quels sont ses objectifs exacts… Pour remonter vraiment dans le top mondial, il faut gagner des matches chaque semaine, battre les meilleurs chaque semaine et ça, je pense que ce ne sera pas possible pour elle. Elle n’a pas eu de chance dans ses tirages jusque-là non plus. Konta et Muguruza, deux ‘top 15’. Quand elle va jouer des filles au-delà de la 50e place mondiale, elle aura plus de temps pour jouer, elle aura plus de chance de s’imposer. Elle va gagner des matches, mais je ne la vois pas remonter dans le top 20. "

Pour Philippe Dehaes, l’entraînement physique de la joueuse va être primordial avant le retour à la compétition : " La priorité numéro 1 à mon avis c’est son physique parce qu’au niveau du jeu on voit que les coups sont encore là ! Là clairement, l’objectif pour elle c’est de surveiller son alimentation, continuer à perdre du poids et être le plus fit possible. Si elle s’entretient physiquement ça pourrait fonctionner. Elle pourrait gagner quelques matches l’année prochaine. Sa priorité c’est ça, ce n’est pas de passer du temps sur le terrain, c’est de courir, faire du physique, et faire attention à ce qu’elle mange. "

La clé pour le futur ? " Le jour où on aura le feu vert pour redémarrer, il faut qu’elle soit absolument prête physiquement. Imaginons qu’elle attende une date de reprise pour se dire ‘allez, je m’y mets’, ce sera trop tard. Là je n’y croirais plus du tout. Donc il faut que quand on aura une reprise du calendrier, qu’elle puisse prendre la raquette, taper la balle et en deux semaines retrouver tout de suite les bonnes sensations. "

