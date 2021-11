Le 11 novembre 2001, c’était il y a tout juste vingt ans. Deux mois plus tôt, les attentats du World Trade Center plongeaient le monde dans l’effroi. C’était aussi quatre jours après la mise en faillite de la Sabena. Ce jour-là, une bonne nouvelle venait égayer une ambiance générale un peu morose : la Belgique remportait la Fed Cup. Justine Henin, Kim Clijsters, Els Callens et Laurence Courtois décrochaient ce qui reste encore et toujours l’unique trophée collectif du tennis belge. Pour cette 39e édition, les États-Unis (Monica Seles, Lindsay Davenport, et la paire de double Jennifer Capriati/Lisa Raymond), tenants du titre, déclarent forfait pour des raisons de sécurité liées aux attentats du 11 septembre. Une bonne nouvelle pour les tenniswomen belges, éliminées en demi par les Américaines lors de l’édition précédente, et désormais grandes favorites au sacre. Et ce statut, elles vont pleinement l’assumer sur la terre battue du stade "Parque Ferial Juan Carlos" de Madrid.

Justine costaude face à Martinez…

Justine Henin en action face à Conchita Martínez © Tous droits réservés Toutes les rencontres se déroulent au meilleur de trois matchs. En poule, les Belges déroulent et font le carton plein. En ouverture, c’est 3-0 contre le pays hôte, la costaude Espagne d’une Arantxa Sánchez en fin de carrière mais surtout d’une Conchita Martínez accrocheuse face à Justine Henin (3-6, 7-5, 5-7 au terme d’un match à rebondissements de plus de deux heures et demie). Les Belges ne font ensuite qu’une bouchée, 3-0 là aussi, de la faible équipe d’Allemagne, qui a remplacé les Etats-Unis. Même punition, enfin, pour la moins modeste Australie d’Alicia Molik et Nicole Pratt : 3-0. Lors de ce premier tour, les Belges n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires : neuf rencontres, neuf victoires, et seulement trois sets concédés. La confiance est donc de mise au moment d’aborder la finale. En face, ce sera la Russie, qui a éprouvé un peu plus de difficultés à s’extirper de sa poule. La France d’Amélie Mauresmo et Sandrine Testud leur a notamment mené la vie dure. Deux ans après avoir été balayées 5-0 par les Américaines en finale, les Russes espèrent faire mieux. Ce ne sera pas le cas.

… et Kim qui ne perd pas un seul set

2001, l'année de la révélation pour Kim Clijsters © Tous droits réservés En finale, les Belges surclassent les Russes comme elles ont surclassé les autres nations au tour précédent. Face à Nadia Petrova, qui n’occupe encore qu’une modeste 38e place mondiale, Justine Henin (WTA 7), qui a disputé quelques mois plus tôt sa première finale de Grand Chelem à Wimbledon (défaite face à Venus Williams) remporte facilement le premier point : 6-0, 6-3. Le deuxième match est un peu moins déséquilibré. Sur papier en tous cas. Entre Kim Clijsters (WTA 5) et son opposante Elena Dementieva (WTA 15), il n’y a que dix places d’écart au classement mondial. Mais Kim, c’est la valeur montante, la révélation de la saison 2001. En mars, elle se payait le scalp de la numéro 1 mondiale Martina Hingis en demi-finale d’Indian Wells. En juin, à Roland Garros, elle devenait la première Belge à se hisser en finale d’un tournoi du Grand Chelem (perdu contre Jennifer Capriati). Dementieva ne fait pas le poids. Clijsters s’impose 6-0, 6-4. La Limbourgeoise n’aura pas perdu un seul set sur tout le tournoi ! A 2-0, la victoire ne peut plus échapper aux tenniswomen belges. La défaite d’Els Callens et Laurence Courtois en double (la paire Likhovtseva/Petrova l’emporte 5-7, 6-7, seule défaite belge du tournoi) est anecdotique. C’est un jour historique. Le tennis féminin belge est sur le toit du monde. Et grâce à Kim et Justine, il va s’y installer pour une décennie. Dix ans plus tard, le 6 février 2011, les quatre joueuses recevront des mains du président de l’ITF une réplique du trophée en prélude à une rencontre de Fed Cup face aux Etats-Unis au Sportpaleis d’Anvers. La soirée fut aussi marquée par un discours touchant de Justine Henin, qui effectuait là sa première apparition publique depuis l’annonce, dix jours plus tôt, de la fin de sa carrière en raison d’une blessure au coude. Sous les applaudissements d’une standing ovation, une magnifique page du tennis belge se tournait définitivement.

Henin et Clijsters offrent à la Belgique sa seule et unique Fed Cup en 2001 - Fed Cup - 21/04/2019 Dans toute son histoire, le tennis féminin belge n'a remporté qu'un titre en Fed Cup. Un sacre décroché grâce à deux jeunes joueuses extrêmement talentueuses, au tout début de leur ascension sur le tennis mondial. Retour sur un grand moment du sport belge.