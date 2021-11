Joachim Gérard s’exprimait devant la presse ce mercredi matin, deux mois et demi après avoir été victime d’un malaise cardiaque durant les Jeux Paralympiques de Tokyo. Alors qu’on craignait une fin de carrière, le tennisman belge a annoncé qu’il avait pour objectif de défendre son titre à l’Open d’Australie au mois de janvier prochain. Notre compatriote de 33 ans poursuivra donc sa carrière avec le défibrillateur interne qu’on lui avait implanté au Japon après son malaise.

"Je suis très content de pouvoir dire que je reprends le tennis", a déclaré Gérard à notre micro, "J’ai eu un malaise cardiaque mais on n’a trouvé aucune cause. On est un peu dans l’inconnu mais ça peut arriver… j’ai eu la chance d’être très bien pris en charge à Tokyo et également ici en Belgique".

"Avant de penser au tennis, j’étais d’abord très heureux d’être en vie. J’ai un heureux événement qui arrive d’ici peu et au final, le tennis n’est pas le plus important. J’ai néanmoins pu reprendre petit à petit le sport et ça m’a rassuré de savoir que je pouvais poursuivre ma carrière et surtout continuer à faire du sport", a-t-il poursuivi.

Après un repos forcé, Joachim Gérard a repris les entraînements depuis quelques jours : "Le but est d’essayer d’arriver en forme pour défendre mon titre à l’Open d’Australie. On a commencé petit à petit. D’abord avec du physique, avec des séances de vélo quotidiennes pour voir comment mon cœur réagissait. Ensuite, on a eu le feu vert du cardiologue pour reprendre lentement mais sûrement le tennis. C’était bizarre pour moi de commencer dans les petits carrés".

"J’ai hâte de pouvoir reprendre la compétition. Mon plus grand objectif est de devenir numéro 1 mondial et ça passe par gagner plusieurs Grands Chelems et être plus constant", a conclu le tennisman.